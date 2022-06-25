Минобороны: Российские войска блокировали Лисичанск с юга

Как отметил представитель военного ведомства, подразделения под руководством генерал-полковника Александра Лапина взяли под контроль 11 населенных пунктов за пять дней.

«Одновременно Южная группировка войск под командованием генерала армии Суровикина С.В. завершила разгром окруженной группировки ВСУ в "Горском котле"», — добавил Конашенков.

В Минобороны подчеркнули, что российские военные и силы Народной милиции ЛНР взяли под контроль населенные пункты Горское и Золотое.

