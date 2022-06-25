Минобороны: Российские войска блокировали Лисичанск с юга
Группировки войск «Центр» прорвали подготовленную оборону украинских военных и после разгрома противника блокировали Лисичанск с юга. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как отметил представитель военного ведомства, подразделения под руководством генерал-полковника Александра Лапина взяли под контроль 11 населенных пунктов за пять дней.
«Одновременно Южная группировка войск под командованием генерала армии Суровикина С.В. завершила разгром окруженной группировки ВСУ в "Горском котле"», — добавил Конашенков.
В Минобороны подчеркнули, что российские военные и силы Народной милиции ЛНР взяли под контроль населенные пункты Горское и Золотое.
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