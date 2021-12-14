Ни танками, ни SWIFTом: Запад и Украина придумывают, что делать с Россией
Пока российские эксперты обсуждают меры по защите от агрессии НАТО, украинское руководство фантазирует о танках на Красной площади.
Украинский экономист Александр Хмелевский 13 декабря в интервью местному изданию «Факты» заявил, что угрозы США отключить Россию от международной межбанковской системы платежей SWIFT из-за потенциального «вторжения» России не окажут эффекта на экономику страны. Он напомнил, что такое решение может быть принято лишь совместным решением всех стран Евросоюза. Взамен Хмелевский предложил «запретить американским и европейским банкам открывать и вести корреспондентские счета для российских банков».
При этом в Евросоюзе по-прежнему нет единого мнения по «украинскому вопросу». Ранее во вторник стало известно, что перед уходом с должности бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель лично заблокировала поставки вооружений на Украину по линии НАТО. СМИ сообщали, что Меркель якобы вынудила и Нидерланды поддержать это решение, а в ответ на просьбы президента Украины Владимира Зеленского о восстановлении поставок «ледяным голосом заявила, что это исключено».
В то время, пока украинские эксперты размышляют о якобы готовящейся войне с Кремлем, российские эксперты оценивают возможность конфронтации между Россией и странами НАТО. Это происходит на фоне заявлений со стороны Белого дома о возможном усилении военного присутствия НАТО на востоке в случае «вторжения РФ» на Украину - такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Возможность отправки военных, по словам Псаки, «находится на столе».
Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, разговаривая с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», назвал неприемлемыми агрессивно-провокационные действия со стороны стран НАТО и предупредил о неминуемых последствиях.
«Ответ будет зеркальный. Возможно размещение различных ракетных комплексов, возможно размещение группировок Вооруженных сил на некоторых направлениях, которые вызывают опасения с нашей стороны. В случае необходимости они должны отразить возможные агрессивно-провокационные действия со стороны противника. Размещение возможно в Арктике, на западном направлении, возможно - Белоруссия, может быть, Куба и Венесуэла. Поэтому США должны задуматься и о собственной безопасности. Не надо, как говорится, будить медведя. По видам новейших видов вооружения мы идем гораздо дальше», - напомнил Швыткин.
В свою очередь, военный историк Евгений Норин оценил риски более сдержанно. Он предположил, что отношения России и НАТО в обозримом будущем не улучшатся, однако большой войны в Европе не будет. Однако историк согласился с вероятным размещения российского вооружения рядом с зоной влияния НАТО.
«Какие-нибудь ракеты в Калининграде разместят, потому что оттуда можно много докуда достать, это вызовет нервную реакцию на той стороне, и все будут при деле – военные по обе стороны жестяного занавеса смогут выбивать себе новые бюджеты на новые игрушки, а политики будут кормить избирателей разговорами об агрессивном соседе. Будет ослабленная версия холодной войны – будем показывать друг другу дулю, демонстративно целиться друг у друга ракетами, но на практике ракеты никуда не полетят», - сказал Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
А украинские власти не всегда поддерживают даже «свои». Экс-глава Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-майор Василий Вовк в эфире телеканала «Наш» посоветовал руководству страны не мечтать «пройтись на танках по Красной площади», иронизируя над словами главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, который 4 сентября этого года изъявил о желании проехаться на танке с украинским флагом и музыкальным сопровождением по Красной площади и Арбату в Москве. Вовк подчеркнул, он является патриотом Украины и не признает «супер-патриотов», которые «только прыгают с флагами по улицам» и призывают к войне.
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