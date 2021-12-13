На Украине признали бессмысленность отключения России от SWIFT
Угрозы со стороны политиков США отключить Россию от платежной системы SWIFT из-за якобы готовящегося вторжения на Украину не имеют реальной силы, заявил экономист Александр Хмелевский в беседе с украинской газетой «Факты».
По его словам, исключить одного из участников системы невозможно по желанию одной сторон. Соответствующее решение может быть принято самим банковским объединением после совместного решения стран Евросоюза.
При этом Хмелевский отметил, что банковское объединение не будет заинтересовано в таком решении, так как банки РФ платят значительные членские взносы.
Экономист подчеркнул, что в любом случае для России подобное отключение не несет экономических потерь, только имиджевые.
Накануне бывший глава Центробанка Сергей Дубинин рассмеялся в ответ на вопрос об отключении России от системы SWIFT на несколько дней, в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», назвав эту идею глупой и нелепой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru