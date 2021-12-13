На Украине признали бессмысленность отключения России от SWIFT

Угрозы со стороны политиков США отключить Россию от платежной системы SWIFT из-за якобы готовящегося вторжения на Украину не имеют реальной силы, заявил экономист Александр Хмелевский в беседе с украинской газетой «Факты».

По его словам, исключить одного из участников системы невозможно по желанию одной сторон. Соответствующее решение может быть принято самим банковским объединением после совместного решения стран Евросоюза.