На Украине признали бессмысленность отключения России от SWIFT

Угрозы со стороны политиков США отключить Россию от платежной системы SWIFT из-за якобы готовящегося вторжения на Украину не имеют реальной силы, заявил экономист Александр Хмелевский в беседе с украинской газетой «Факты».

По его словам, исключить одного из участников системы невозможно по желанию одной сторон. Соответствующее решение может быть принято самим банковским объединением после совместного решения стран Евросоюза.

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При этом Хмелевский отметил, что банковское объединение не будет заинтересовано в таком решении, так как банки РФ платят значительные членские взносы.

Экономист подчеркнул, что в любом случае для России подобное отключение не несет экономических потерь, только имиджевые.

Накануне бывший глава Центробанка Сергей Дубинин рассмеялся в ответ на вопрос об отключении России от системы SWIFT на несколько дней, в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», назвав эту идею глупой и нелепой.

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