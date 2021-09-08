Депутат Рады предложил главнокомандующему ВСУ ехать на танке в Москву

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь», глава комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич предложил главе Вооруженных сил Украины Валерию Залужному отправиться в Кремль на танке, как он того хочет. Такое заявление Шуфрич сделал в ходе заседания Рады.

Залужный 4 сентября заявил, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади с флагом Украины. «По-честному, да. И по Арбату тоже», - заявил военачальник украинскому «5 каналу».



Шуфрич напомнил Залужному, что в его распоряжении остается «не один танк», поэтому он может ехать на Красную площадь, если получится. Депутат сравнил Залужного с экс-министром обороны Украины Валерием Гелетеем, который рассчитывал на проведение парада в Севастополе.

«Если есть смелость, то делай, если нет - то молчи», - призвал политик.

Двусторонняя встреча лидеров России и Украины в ближайшее время невозможна из-за разногласий по наличию в ее повестке темы Крыма, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

