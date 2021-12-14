Украинский генерал посоветовал Зеленскому не мечтать о танках на Красной площади
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит мечтать «пройтись на танках по Красной площади». Об этом заявил экс-глава Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-майор Василий Вовк в эфире телеканала «Наш».
По словам Вовка, он является патриотом Украины и не признает «супер-патриотов», которые «только прыгают с флагами по улицам» и призывают к войне, будучи уверенными в победе страны, отмечает Газета.ру.
«А руководство говорит: "Мы на танках пройдемся по Красной площади"», — добавил генерал-майор.
Кроме того, Вовк поделился мнением, что президент России Владимир Путин не будет встречаться с Зеленским в нормандском формате, пишет «Свободная пресса».
«Об этом уже однозначно заявлено, и он, в отличие от нашей стороны, свое слово сдерживает», — подчеркнул военный.
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