Украинский генерал посоветовал Зеленскому не мечтать о танках на Красной площади

По словам Вовка, он является патриотом Украины и не признает «супер-патриотов», которые «только прыгают с флагами по улицам» и призывают к войне, будучи уверенными в победе страны, отмечает Газета.ру.

«А руководство говорит: "Мы на танках пройдемся по Красной площади"», — добавил генерал-майор.

Кроме того, Вовк поделился мнением, что президент России Владимир Путин не будет встречаться с Зеленским в нормандском формате, пишет «Свободная пресса».

«Об этом уже однозначно заявлено, и он, в отличие от нашей стороны, свое слово сдерживает», — подчеркнул военный.

