Рябков: РФ стремится избежать нового конфликта без ущерба своим интересам
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Кремль пытается избежать нового конфликта, но не ценой ущемления своих интересов. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель министерства иностранных дел поделился своим мнением в ходе онлайн-выступления на круглом столе на площадке ОБСЕ «Милитаризация Европы: что дальше?».
Дипломат уточнил, что Россия во всех исторических воплощениях никогда не пыталась колонизировать или завоевывать Запад. Однако на ее землю с той стороны пришло больше войн, чем со всех других направлений, добавил Рябков.
Он подчеркнул, что Москва эти войны не начинала, а заканчивала, порой во вражеской столице, принимая на себя ответственность за послевоенное устройство. Тут же замглавы МИД напомнил о 1815 и 1945 годах.
По его словам, РФ, как и всегда, стремится избежать нового конфликта, но не ценой ущемления своих интересов. Рябков уверен, что рано или поздно европейские столицы дозреют до диалога на принципах равной и неделимой безопасности и взаимного учета интересов.
Еще дипломат надеется, что неизбежный переход Запада от воинственности и русофобии к политической осмотрительности не будет оплачен новыми потоками крови.
Недавно Рябков указал на важность устранения первопричин конфликта на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Чешские хоккеисты НХЛ раскритиковали главу МИД за слова о россиянках
- Разработчик дрона «Изделие 80» законсервирует производство в Тольятти
- В АТОР раскрыли, насколько подорожают авиабилеты на новогодние даты
- Российская делегация вылетела в Абу-Даби на переговоры по Украине
- Мишустин: Кабмин спишет 12,5 млрд рублей долга семи регионам РФ
- Рябков: РФ стремится избежать нового конфликта без ущерба своим интересам
- Исинбаеву внесли в базу данных военной разведки Украины
- Трамп усомнился в честности промежуточных выборов в Конгресс
- Мемы, суды и спектакли: Директор Долиной объяснил паузу в ее гастролях
- Уйдут в подполье: Меркачева раскрыла последствия от рейдов на Китай-городе