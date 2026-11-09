Представитель министерства иностранных дел поделился своим мнением в ходе онлайн-выступления на круглом столе на площадке ОБСЕ «Милитаризация Европы: что дальше?».



Дипломат уточнил, что Россия во всех исторических воплощениях никогда не пыталась колонизировать или завоевывать Запад. Однако на ее землю с той стороны пришло больше войн, чем со всех других направлений, добавил Рябков.



Он подчеркнул, что Москва эти войны не начинала, а заканчивала, порой во вражеской столице, принимая на себя ответственность за послевоенное устройство. Тут же замглавы МИД напомнил о 1815 и 1945 годах.



По его словам, РФ, как и всегда, стремится избежать нового конфликта, но не ценой ущемления своих интересов. Рябков уверен, что рано или поздно европейские столицы дозреют до диалога на принципах равной и неделимой безопасности и взаимного учета интересов.



Еще дипломат надеется, что неизбежный переход Запада от воинственности и русофобии к политической осмотрительности не будет оплачен новыми потоками крови.



Недавно Рябков указал на важность устранения первопричин конфликта на Украине.

