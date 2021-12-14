СМИ: Меркель отказала Зеленскому в поставках оружия на Украину

По словам собеседников издания, в мае Германия остановила поставки оплаченных украинской стороной крупнокалиберных винтовок Barrett из США и ружей для борьбы с дронами из Литвы, использовав право вето. При этом Берлин якобы вынудил Нидерланды поддержать решение о запрете передачи оружия Киеву.

Bild пишет, что в августе президент Украины Владимир Зеленский просил Меркель изменить свое решение. Однако глава немецкого правительства «ледяным голосом заявила, что это исключено». Поставки вооружений Киеву частично возобновились лишь в ноябре.

