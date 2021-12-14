СМИ: Меркель отказала Зеленскому в поставках оружия на Украину
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель лично заблокировала поставки вооружений на Украину по линии НАТО. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, в мае Германия остановила поставки оплаченных украинской стороной крупнокалиберных винтовок Barrett из США и ружей для борьбы с дронами из Литвы, использовав право вето. При этом Берлин якобы вынудил Нидерланды поддержать решение о запрете передачи оружия Киеву.
Bild пишет, что в августе президент Украины Владимир Зеленский просил Меркель изменить свое решение. Однако глава немецкого правительства «ледяным голосом заявила, что это исключено». Поставки вооружений Киеву частично возобновились лишь в ноябре.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+29 558 / сут.
Умерли
291 тыс.+1 121 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+28 561 / сут.
- Аналитики допустили подъем ключевой ставки ЦБ до 8,5%
- Украинский генерал посоветовал Зеленскому не мечтать о танках на Красной площади
- В России предложили снять запрет на продажу пива на АЗС
- СМИ: Меркель отказала Зеленскому в поставках оружия на Украину
- Иностранный бизнес в РФ раскритиковал закон о проверках на ВИЧ
- Мясников рассказал, что делать при резких скачках давления
- Банкам запретят создавать преимущества за выбор определенного страховщика
- 74 ребенка госпитализированы из интерната в Туве с пищевым отравлением
- Названы самые выгодные с точки зрения отпуска месяцы в 2022 году
- Число погибших от торнадо в Кентукки выросло до 74
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru