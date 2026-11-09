Исинбаеву внесли в базу данных военной разведки Украины

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева попала в «чёрный» список портала War&Sanctions Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что 44-летняя спортсменка была внесена в базу за то, что выступала доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах.

Кроме того, в 2015 году Исинбаева получила воинское звание майора, а также являлась членом правления благотворительного фонда «Воскресение», собиравшего пожертвования на строительство главного храма Вооруженных сил РФ.

Ранее в базу портала War&Sanctions попали народные артисты РФ Григорий Лепс и Олег Газманов, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Медведев
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