«Просроченное шампанское!»: Стефанчук побоялся стать легитимнее Зеленского
В ответ на намеки Путина украинский спикер указал «любознательным читателям» на Зеленского, Володин счел это «захватом власти», а Симоньян назвала украинского президента «просроченным».
Разговоры о легитимности украинской власти после завершения президентского срока Владимира Зеленского получили новый виток на фоне «конституционного экскурса» Владимира Путина.
Президент РФ указал в этой связи на спикера Верховной Рады, после чего оказавшийся в лучах славы Руслан Стефанчук сделал несколько резких заявлений. К дискуссии подключилась «тяжелая артиллерия» российских политиков, а западные лидеры не нашли ничего лучше, как обсуждать в это время «легитимность» ударов по России.
КОНСТИТУЦИЯ И ШАМПАНСКОЕ: СТЕФАНЧУК ВМЕСТО ЗЕЛЕНСКОГО?
Владимир Путин накануне подытожил визит в Узбекистан серией громких заявлений, главный посыл которых был в том, что легитимной властью на Украине отныне являются парламент и его спикер, а не президент, полномочия которого истекли 20 мая.
«Закон Украины о правовом статусе, правовом положении, о военном положении говорит о том, что в период военного положения выборы президента не проводятся. Но это не значит, что они пролонгируются. Они не проводятся, но кто сказал, что они должны быть пролонгированы? Об этом в Конституции ничего нет. Но есть 111-я статья конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия, передаются спикеру парламента», - сказал Путин, пояснив, что это «предварительный анализ».
Видео с познавательным экскурсом Путина уже начали разбирать на цитаты, однако на этом «предварительный анализ» не закончился.
«Строго говоря, по предварительной оценке,— я говорю только по предварительной оценке, — единственной легитимной властью остается парламент и спикер Рады», - ошарашил журналистов президент России, указав на Руслана Стефанчука.
Украинский политолог Александр Дудчак заявил НСН, что, «когда такой человек как Путин замечает какого-то Стефанчука – это комплимент и повод открыть шампанское». «Какой-то Стефанчук» его услышал и продолжил «минуту славы» яркими постами в соцсетях.
«Рекомендовал бы любознательным читателям (…) обратить внимание на часть 1 статьи 108 (Конституции Украины – прим. НСН): "президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины". В демократических обществах это называется непрерывностью власти. Поэтому президентом Украины и до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский. И все это согласно Конституции и законам Украины», - разъяснил Стефанчук, допустив, что «российские нарративы» теперь начнут цитировать в стенах украинского парламента.
ЗАХВАТ ВЛАСТИ И «СВИНЬЯ В ЕРМОЛКЕ»: ОТ ВОЛОДИНА ДО МЕДВЕДЕВА
В восемь утра 29 мая в дискуссию вступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. сообщивший о кризисе власти на Украине и ее захвате.
«Зеленский вне закона. (…) В соответствии с нормами Конституции Украины исполнение обязанностей президента Украины на период до избрания и вступления на пост нового президента должно возлагаться на председателя Верховной Рады. Но её спикер Стефанчук вчера отказался от исполнения новых обязанностей, объясняя это тем, что бывший президент Зеленский должен их исполнять "непрерывно" и дальше. Это противоречит Конституции Украины и является захватом власти», – констатировал Вячеслав Викторович.
При этом он высказал мнение, что «главы иностранных государств сегодня находятся в сложном положении», поскольку встречаться с Зеленским можно, но соглашения с ним юридической силы иметь не будут.
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал свою позицию на этот счет еще 20 мая, по традиции добавив в импульсивный спич ярких красок.
«У преступного режима нет и не может быть правомочного правителя. Он всегда тоже преступник. Что же касается номинального или фактического лидера (главаря) такого режима, им может быть кто угодно. Любая "свинья в ермолке", вспоминая меткое выражение Гоголя. Для международного права и для распавшегося государства "Украина" его личность, исходя из нормальных правовых позиций, безразлична. Такое лицо останется для нас лишь правонарушителем. Однако оно может быть субъектом переговоров и участником подписания акта о капитуляции», - философски заметил Дмитрий Анатольевич.
Со своей стороны, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян представила свою версию нового статуса Зеленского.
«В редакции возникли споры, как теперь титровать Зеленского: бывший президент Украины, нелегитимный президент, самопровозглашенный или еще как. Предлагаю – просроченный», - написала Симоньян 26 мая.
Ну а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 9 мая назвавшая Зеленского «выродком», пока увлечена другой словесной игрой.
«Боррель: "Удары Украины по территории России являются законными по международному праву, если они наносятся пропорционально". Какая пропорция: один бОррель на десятки тысяч убитых украинцев для цветения "прекрасного сада"?», - написала Мария Владимировна, комментируя высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
На очереди, вероятно, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц, на фоне заявлений Путина попытавшиеся оправдать удары Украины по территории России.
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