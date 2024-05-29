«Просроченное шампанское!»: Стефанчук побоялся стать легитимнее Зеленского

КОНСТИТУЦИЯ И ШАМПАНСКОЕ: СТЕФАНЧУК ВМЕСТО ЗЕЛЕНСКОГО?

Владимир Путин накануне подытожил визит в Узбекистан серией громких заявлений, главный посыл которых был в том, что легитимной властью на Украине отныне являются парламент и его спикер, а не президент, полномочия которого истекли 20 мая.

«Закон Украины о правовом статусе, правовом положении, о военном положении говорит о том, что в период военного положения выборы президента не проводятся. Но это не значит, что они пролонгируются. Они не проводятся, но кто сказал, что они должны быть пролонгированы? Об этом в Конституции ничего нет. Но есть 111-я статья конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия, передаются спикеру парламента», - сказал Путин, пояснив, что это «предварительный анализ».

Видео с познавательным экскурсом Путина уже начали разбирать на цитаты, однако на этом «предварительный анализ» не закончился.

«Строго говоря, по предварительной оценке,— я говорю только по предварительной оценке, — единственной легитимной властью остается парламент и спикер Рады», - ошарашил журналистов президент России, указав на Руслана Стефанчука.

Украинский политолог Александр Дудчак заявил НСН, что, «когда такой человек как Путин замечает какого-то Стефанчука – это комплимент и повод открыть шампанское». «Какой-то Стефанчук» его услышал и продолжил «минуту славы» яркими постами в соцсетях.

«Рекомендовал бы любознательным читателям (…) обратить внимание на часть 1 статьи 108 (Конституции Украины – прим. НСН): "президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины". В демократических обществах это называется непрерывностью власти. Поэтому президентом Украины и до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский. И все это согласно Конституции и законам Украины», - разъяснил Стефанчук, допустив, что «российские нарративы» теперь начнут цитировать в стенах украинского парламента.