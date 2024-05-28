«Легитимность, переговоры и Батька»: О чем говорил Путин в Узбекистане

ДА ПРИБУДЕТ С ВАМИ ЛЕГИТИМНОСТЬ

Российский лидер сказал, что в Конституции Украины не сказано о пролонгации полномочий президента, если не проводятся новые выборы из-за военного положения, при введенном военном положении предусматривается передача полномочий верховной власти спикеру парламента Украины.

Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы украинского лидера должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «не ко времени», подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.



Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, украинский политолог Александр Дудчак заявил, что спикер Рады Руслан Стефанчук может открывать шампанское, ведь его заметил Путин.

«Интересно, как на слова Путина отреагируют в Киеве. Предположу, что Стефанчук возгордится, у него сегодня праздник. Это продукт системы, человек, близкий Зеленскому. Когда такой человек как Путин замечает какого-то Стефанчука – это комплимент и повод открыть шампанское. Не думаю, что теперь Стефанчука обвинят в связях с Россией, но это станет еще одним гвоздем в крышку гроба украинской государственности», - сказал Дудчак.

НЕ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ

По словам Путина, Запад не ставит вопрос о легитимности Зеленского, так как хочет возложить на исполнительную власть бремя принятия всех непопулярных решений. Их заменят на людей на плечах, которых «не будет ответственности за эти непопулярные в народе решения».



«Их просто чик», – подчеркнул свою мысль характерным жестом Путин.