В Евросоюзе признали легитимность Зеленского

Евросоюз по-прежнему признает легитимным украинского лидера Владимира Зеленского вопреки тому, что срок его полномочий на посту президента Украины истек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя Евросоюза Петера Стано.

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«У нас также нет никаких сомнений – это президент Зеленский», — подчеркнул он.

Ранее легитимность Зеленского признали и в ООН, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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