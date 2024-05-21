В Евросоюзе признали легитимность Зеленского
21 мая 202415:10
Евросоюз по-прежнему признает легитимным украинского лидера Владимира Зеленского вопреки тому, что срок его полномочий на посту президента Украины истек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя Евросоюза Петера Стано.
«У нас также нет никаких сомнений – это президент Зеленский», — подчеркнул он.
Ранее легитимность Зеленского признали и в ООН, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Финансист Бабин допустил ослабление рубля после 28 мая
- Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ
- Зеленский заявил, что его президентский срок не закончился
- Минобороны России призвало уточнить линию госграницы у Калининградской области
- ВОЗ призвала сократить потребление соли
- В ЦБ назвали условие для прекращения инфляционного давления в экономике
- Совет Евросоюза утвердил решение по замороженным российским активам
- ВЦИОМ: Более половины россиян считают трудным найти работу с хорошей зарплатой
- СМИ: Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова арестовали за мошенничество
- Японца арестовали после того, как он ударил жену банановой кожурой
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru