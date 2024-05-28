«Повод открыть шампанское»: Признание Стефанчука легитимным назвали комплиментом

Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады, о полномочиях главы государства ничего не сказано. При этом в украинском законодательстве есть норма, согласно которой в нынешней ситуации полномочия верховной власти передаются спикеру Рады - Руслану Стефанчуку. Дудчак предположил, что подобные высказывания станут для Стефанчука поводом открыть шампанское.

«Интересно, как на слова Путина отреагируют в Киеве. Предположу, что Стефанчук возгордится, у него сегодня праздник. Это - продукт системы, человек, близкий Зеленскому. Когда такой человек, как Путин замечает какого-то Стефанчука – это комплимент и повод открыть шампанское. Не думаю, что теперь Стефанчука обвинят в связях с Россией, но это станет еще одним гвоздем в крышку гроба украинской государственности», - пояснил он.