«Повод открыть шампанское»: Признание Стефанчука легитимным назвали комплиментом
Заявление Владимира Путина о легитимности спикера Рады является комплиментом и очередным гвоздем в крышку гроба, сказал Александр Дудчак.
Слова президента России Владимира Путина о представителе легитимной власти в Киеве являются очередным намеком для Украины и ее партнеров о том, что Москва готова к переговорам, однако не станет вести их с Владимиром Зеленским. Об этом в разговоре с НСН сообщил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, украинский политолог Александр Дудчак.
Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады, о полномочиях главы государства ничего не сказано. При этом в украинском законодательстве есть норма, согласно которой в нынешней ситуации полномочия верховной власти передаются спикеру Рады - Руслану Стефанчуку. Дудчак предположил, что подобные высказывания станут для Стефанчука поводом открыть шампанское.
«Интересно, как на слова Путина отреагируют в Киеве. Предположу, что Стефанчук возгордится, у него сегодня праздник. Это - продукт системы, человек, близкий Зеленскому. Когда такой человек, как Путин замечает какого-то Стефанчука – это комплимент и повод открыть шампанское. Не думаю, что теперь Стефанчука обвинят в связях с Россией, но это станет еще одним гвоздем в крышку гроба украинской государственности», - пояснил он.
По словам собеседника НСН, западные партнеры Киева могут воспользоваться ситуацией.
«Несколько дней назад президент России, по сути, дал старт избирательной кампании на Украине, заявив, что с просроченным Зеленским переговоры точно вести нельзя. Это прозрачный намек Западу, Путин сказал им: «Хотите что-то обсуждать – приведите все в законный вид, чтобы можно было понять, с кем говорить». Недовольство киевским режимом есть и среди украинских военных, и среди населения. Такую ситуацию могут использовать на Западе – организовать смену режима, представив это благородным восстанием военных», - подытожил Дудчак.
Ранее официальный представител Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС по-прежнему признает легитимным украинского лидера Владимира Зеленского вопреки тому, что срок его полномочий на посту президента Украины истек, напоминает «Радиоточка НСН».
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