Верховная Рада: Зеленский останется главой Украины до конца военного положения
Президент Украины Владимир Зеленский будет оставаться главой государства до завершения военного положения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.
Он рекомендовал обратить внимание на часть 1 статьи 108 конституции Украины: «президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины». «И все это согласно конституции и законам Украины», — отметил Стефанчук.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине, «по предварительной оценке», остаются парламент и спикер Рады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru