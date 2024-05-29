Верховная Рада: Зеленский останется главой Украины до конца военного положения

Он рекомендовал обратить внимание на часть 1 статьи 108 конституции Украины: «президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины». «И все это согласно конституции и законам Украины», — отметил Стефанчук.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине, «по предварительной оценке», остаются парламент и спикер Рады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

