Медведев: Капитуляция Украины может быть подписана «хоть свиньей в ермолке»
Акт о капитуляции Украины может подписать как президент страны Владимир Зеленский, так и любой его преемник. Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что таким образом от имени фашистской Германии некогода поступили Альфред Йодль и Вильгельм Кейтель.
«Что же касается номинального или фактического лидера... им может быть кто угодно. Любая «свинья в ермолке», вспоминая меткое выражение Гоголя», - отметил Медведев.
По его словам, данное лицо, хоть и «останется правонарушителем», всё же сможет «быть субъектом переговоров и участником подписания акта о капитуляции».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что определять легитимность Владимира Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны политическая и правовая системы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru