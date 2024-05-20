Медведев: Капитуляция Украины может быть подписана «хоть свиньей в ермолке»

Он напомнил, что таким образом от имени фашистской Германии некогода поступили Альфред Йодль и Вильгельм Кейтель.

«Что же касается номинального или фактического лидера... им может быть кто угодно. Любая «свинья в ермолке», вспоминая меткое выражение Гоголя», - отметил Медведев.

По его словам, данное лицо, хоть и «останется правонарушителем», всё же сможет «быть субъектом переговоров и участником подписания акта о капитуляции».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что определять легитимность Владимира Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны политическая и правовая системы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

