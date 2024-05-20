Медведев: Капитуляция Украины может быть подписана «хоть свиньей в ермолке»

Акт о капитуляции Украины может подписать как президент страны Владимир Зеленский, так и любой его преемник. Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев заявил, что Зеленский узурпировал власть на Украине

Он напомнил, что таким образом от имени фашистской Германии некогода поступили Альфред Йодль и Вильгельм Кейтель.

«Что же касается номинального или фактического лидера... им может быть кто угодно. Любая «свинья в ермолке», вспоминая меткое выражение Гоголя», - отметил Медведев.

По его словам, данное лицо, хоть и «останется правонарушителем», всё же сможет «быть субъектом переговоров и участником подписания акта о капитуляции».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что определять легитимность Владимира Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны политическая и правовая системы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
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