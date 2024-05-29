Володин обвинил Зеленского в кризисе власти на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский совершает государственное преступление, оставаясь у власти по истечении срока своих полномочий, по его вине в государстве происходит кризис власти. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что ввиду нелигитимности президента Украины договоры с ним больше не имеют юридической силы. Он также напомнил положения Конституции Украины, согласно которым невозможно продление полномочий главы государства иначе как посредством выборов. А нарушение конституционных норм — не что иное, как государственное преступление, подчеркнул председатель Госдумы.
Дальнейшее незаконное нахождение Зеленского у власти может нанести вред и главам иностранных государств, подчеркнул Володин: они могут лишиться своих средств из-за статуса украинского лидера.
Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский будет оставаться главой государства до завершения военного положения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru