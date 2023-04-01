Прогноз на осень: тихо. Киевскому режиму обещают крах после лета

По словам Константинова, киевский режим лишится власти, рухнет «нацистское дерево, которое они так долго растили». При этом Россия вновь возьмет под контроль свои исторические территории.

Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале также намекает на переломный момент в ходе украинского конфликта, который может возникнуть к осени из-за снижения евросолидарности.



«Цыплят по осени считают. Лето пройдёт, что останется от евросолидарности? Им обещали быструю победу и делёж России. Оказалось - нет победы, бонусов, одни убытки, странные люди понаехали, говорят на русском, поют украинский гимн и считают, что все им должны.

За зло по заговору и умыслу, соглашательство с укро госпереворотом, за равнодушие заплатят все. Тем более заплатят те, кто процесс планировал, запускал, поддерживает. Кадры горящих баррикад в Париже похожи на майдан. Правда?» – задает риторический вопрос «Vоенкор Котенок» в Telegram-канале.