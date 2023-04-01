Прогноз на осень: тихо. Киевскому режиму обещают крах после лета
Украине придется признать поражение к осени, потому что Западу надоест финансировать Киев.
Конфликт на Украине завершится потерей власти «киевской хунтой», а переломный момент в нем наступит уже в текущем году. Таким прогнозом поделился глава парламента Крыма Владимир Константинов.
По словам Константинова, киевский режим лишится власти, рухнет «нацистское дерево, которое они так долго растили». При этом Россия вновь возьмет под контроль свои исторические территории.
Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале также намекает на переломный момент в ходе украинского конфликта, который может возникнуть к осени из-за снижения евросолидарности.
«Цыплят по осени считают. Лето пройдёт, что останется от евросолидарности? Им обещали быструю победу и делёж России. Оказалось - нет победы, бонусов, одни убытки, странные люди понаехали, говорят на русском, поют украинский гимн и считают, что все им должны.
За зло по заговору и умыслу, соглашательство с укро госпереворотом, за равнодушие заплатят все. Тем более заплатят те, кто процесс планировал, запускал, поддерживает. Кадры горящих баррикад в Париже похожи на майдан. Правда?» – задает риторический вопрос «Vоенкор Котенок» в Telegram-канале.
Запад пытается «замылить глаза» российскому командованию, в то время как в ВСУ поставляется все больше техники и боеприпасов, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН.
«Несмотря на то, что мы знаем о проблематике в украинской армии, знаем, что они испытывают трудности… Мы фиксируем то, что идет накопление сил и средств противника, которые могут использоваться в том числе для ударных целей. Сейчас мы наблюдаем скопление сил противника в районе Артемовска, также очень крупная агломерация идет – это Славянск, Краматорск, Дружковка, Купянск. Никто не будет говорить, на каком направлении ударит. Играет фактор внезапности, который может быть весомым в действиях военного характера», - заключил он.
Если Украина не остановит наступление российских войск, то Запад потеряет веру в то, что Киев сможет вернуть себе территории, а также начнет склонять украинского президента Владимира Зеленского к переговорам, заявил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН.
«Понимая, что Россия опять начинает наступать, в западных экспертных кругах говорят, что следующие два месяца будут решающими. Если российское продвижение не остановить, то невозможно будет думать, что Украина сможет пойти в контрнаступление. Поэтому именно сейчас, в ближайшие два-три месяца, все, что возможно, будет брошено на помощь украинской армии. Если через два месяца ситуация будет как сейчас, то Запад увидит, что поставками оружия он не может организовать перелом на фронте. Тогда от Запада начнутся серьезные требования к ведению мирных переговоров», - сказал Рар.
Страны Запада вскоре начнут продумывать способы окончания специальной военной операции России. Об этом заявил Генеральный директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Зарубежные партнеры уже начинают отказываться от отправки техники Киеву, а США демонстрируют неготовность помогать украинской стороне финансово, отметил эксперт.
Однако, СМИ передают, что Соединенные Штаты на следующей неделе могут анонсировать новые меры поддержки Украины. Предполагается, что администрация США объявит об очередном пакете военной помощи в понедельник, 3 апреля. На эти цели планируется выделить $2,6 миллиарда.
В США ранее объявили о предоставлении военной помощи Киеву на сумму $350 миллионов.
Впрочем, это укладывает в прогноз экспертов, поэтому возможно рассматривать вариант проведения переговоров между Россией и Украиной. Москва не раз заявляла, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. При этом в Кремле отмечали, что мирное соглашение должно учитывать вхождение новых регионов в состав России, сообщает НСН.
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