«Апофеоз лицемерия»: Небензя обрушился с критикой на США за заявления по Украине
Заявления Америки о прекращении огня на Украине — не что иное, как апофеоз лицемерия. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщило агентство ТАСС.
Он отметил, что российско-украинский конфликт можно было бы завершить миром, если бы западные страны перестали снабжать Киев оружием и не заставляли бы украинские власти отправлять на верную смерть тысячи новых призывников.
Ранее генсек Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов заявил, что страны Запада, поставляя Киеву всё более смертоносные виды вооружений, сводят на нет возможности мирного урегулирования путем переговоров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru