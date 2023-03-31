«Апофеоз лицемерия»: Небензя обрушился с критикой на США за заявления по Украине

Заявления Америки о прекращении огня на Украине — не что иное, как апофеоз лицемерия. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщило агентство ТАСС.

Экс-глава МИД Австрии: Запад не заинтересован в дипломатии по Украине

Он отметил, что российско-украинский конфликт можно было бы завершить миром, если бы западные страны перестали снабжать Киев оружием и не заставляли бы украинские власти отправлять на верную смерть тысячи новых призывников.

Ранее генсек Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов заявил, что страны Запада, поставляя Киеву всё более смертоносные виды вооружений, сводят на нет возможности мирного урегулирования путем переговоров.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ОружиеПоставкиСпецоперацияСШАВасилий Небензя

Горячие новости

Все новости

партнеры