Он отметил, что российско-украинский конфликт можно было бы завершить миром, если бы западные страны перестали снабжать Киев оружием и не заставляли бы украинские власти отправлять на верную смерть тысячи новых призывников.

Ранее генсек Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов заявил, что страны Запада, поставляя Киеву всё более смертоносные виды вооружений, сводят на нет возможности мирного урегулирования путем переговоров.

