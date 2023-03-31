В Киеве заявили о дефиците танков для контрнаступления

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник признал, что Киеву не хватает бронетанковых сил для контрнаступления. Об этом он заявил на конференции газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Мельник отметил, что Запад поставил для ВСУ 50-60 танков. Этого недостаточно, чтобы добиться преимущества на поле боя, считает он.

Представитель МИД заявил о превосходстве России в производстве и ремонте техники. Украина еще долго не сможет добиться преимущества на поле боя, констатировал Мельник.

Он призвал европейские страны нарастить поставки тяжелой техники и предоставить Киеву истребители.

Попытка Украины прорваться к Азовского морю обречена на неудачу, считает спикер парламента Крыма Владимир Константинов. Он допустил, что Киев пойдет на переговоры с Москвой, передает НСН.

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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