В Киеве заявили о дефиците танков для контрнаступления
Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник признал, что Киеву не хватает бронетанковых сил для контрнаступления. Об этом он заявил на конференции газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Мельник отметил, что Запад поставил для ВСУ 50-60 танков. Этого недостаточно, чтобы добиться преимущества на поле боя, считает он.
Представитель МИД заявил о превосходстве России в производстве и ремонте техники. Украина еще долго не сможет добиться преимущества на поле боя, констатировал Мельник.
Он призвал европейские страны нарастить поставки тяжелой техники и предоставить Киеву истребители.
Попытка Украины прорваться к Азовского морю обречена на неудачу, считает спикер парламента Крыма Владимир Константинов. Он допустил, что Киев пойдет на переговоры с Москвой, передает НСН.
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