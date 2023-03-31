В Киеве заявили о дефиците танков для контрнаступления

Мельник отметил, что Запад поставил для ВСУ 50-60 танков. Этого недостаточно, чтобы добиться преимущества на поле боя, считает он.

Представитель МИД заявил о превосходстве России в производстве и ремонте техники. Украина еще долго не сможет добиться преимущества на поле боя, констатировал Мельник.

Он призвал европейские страны нарастить поставки тяжелой техники и предоставить Киеву истребители.

Попытка Украины прорваться к Азовского морю обречена на неудачу, считает спикер парламента Крыма Владимир Константинов. Он допустил, что Киев пойдет на переговоры с Москвой, передает НСН.

