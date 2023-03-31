Константинов предрек «военную катастрофу» при попытке прорыва ВСУ к Азовскому морю

Генштаб ВС РФ: Все военные по призыву будут своевременно уволены в запас и направлены по домам

Более 200-от спасателей и 150-ти единиц техники ликвидируют последствия снегопада на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Президент России отчитался о своих доходах за 2022 год

Дональда Трампа ждут в суде в начале следующей недели

Спутниковый интернет на Северном полюсе появится в 2026 году