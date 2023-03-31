Константинов предрек «военную катастрофу» при попытке прорыва ВСУ к Азовскому морю

Попытка украинской армии прорваться к Азовскому морю обернется для них «военной катастрофой». Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

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Ранее украинские и западные военные эксперты заявляли, что ВСУ могут атаковать в районе Запорожской и Херсонской областей, чтобы выйти к побережью Азовского моря. Таким образом противник попытается перерезать сухопутный коридор в Крым, отмечает РИА ФАН.

Константинов считает, что украинских силовиков ожидает неудача.

«Это может произойти во время этого контрнаступления, во время нашего наступления в Артемовске. В любом виде сейчас это натянутая до предела струна, которая в любой момент лопнет. И тогда они начнут искать мира с нами», — указал политик, добавив, что это будет непросто.

Константинов подчеркнул, что с нынешними киевскими властями нельзя заключать формального перемирия, позволив сохранить «наркобанду» во главе Украины, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ВСУАзовское МореКрым

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