Константинов предрек «военную катастрофу» при попытке прорыва ВСУ к Азовскому морю
Попытка украинской армии прорваться к Азовскому морю обернется для них «военной катастрофой». Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.
Ранее украинские и западные военные эксперты заявляли, что ВСУ могут атаковать в районе Запорожской и Херсонской областей, чтобы выйти к побережью Азовского моря. Таким образом противник попытается перерезать сухопутный коридор в Крым, отмечает РИА ФАН.
Константинов считает, что украинских силовиков ожидает неудача.
«Это может произойти во время этого контрнаступления, во время нашего наступления в Артемовске. В любом виде сейчас это натянутая до предела струна, которая в любой момент лопнет. И тогда они начнут искать мира с нами», — указал политик, добавив, что это будет непросто.
Константинов подчеркнул, что с нынешними киевскими властями нельзя заключать формального перемирия, позволив сохранить «наркобанду» во главе Украины, сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru