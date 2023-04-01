Военный эксперт рассказал о сигналах окончания СВО
Страны Запада вскоре начнут продумывать способы окончания специальной военной операции России. Об этом заявил Генеральный директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Как отметил эксперт, зарубежные партнеры уже начинают отказываться от отправки техники Киеву, а США демонстрируют неготовность помогать украинской стороне финансово.
«Страны Европы ... через свои медиа взывают к Вашингтону: пощади, хватит из нас выдаивать последние бронемашины, последнюю военную технику, последние миллиарды евро из нашей казны», — заявил аналитик беседе с Ura.ru.
Михайлов упомянул, что западные страны выпрашивают у США компенсацию за поставленную военную технику. По мнению эксперта, такая поддержка Украины продлится до лета, а затем ситуация изменится.
«Американцам нужно ближе к лету найти, нащупать выход из украинского кейса, сохранив красивое лицо, возможно, перетянув на себя одеяло миротворца», — заключил Михайлов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru