Военный эксперт рассказал о сигналах окончания СВО

Страны Запада вскоре начнут продумывать способы окончания специальной военной операции России. Об этом заявил Генеральный директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

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Как отметил эксперт, зарубежные партнеры уже начинают отказываться от отправки техники Киеву, а США демонстрируют неготовность помогать украинской стороне финансово.

«Страны Европы ... через свои медиа взывают к Вашингтону: пощади, хватит из нас выдаивать последние бронемашины, последнюю военную технику, последние миллиарды евро из нашей казны», — заявил аналитик беседе с Ura.ru.

Михайлов упомянул, что западные страны выпрашивают у США компенсацию за поставленную военную технику. По мнению эксперта, такая поддержка Украины продлится до лета, а затем ситуация изменится.

«Американцам нужно ближе к лету найти, нащупать выход из украинского кейса, сохранив красивое лицо, возможно, перетянув на себя одеяло миротворца», — заключил Михайлов.

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ФОТО: РИА Новости
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