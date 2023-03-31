«Невзирая на усталость»: В Госдуме назвали перемирие с Украиной нереальным

На Украине идут ожесточенные боевые действия, России не выгодно останавливаться, отметил в эфире НСН депутат Александр Бородай. 

Информация о том, что военные по обе стороны фронта на Украине готовы к братанию и прекращению боевых действий, не соответствует действительности, заявил депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в разговоре с НСН. По его словам, перемирие сегодня невозможно.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко предложить прекратить боевые действия на Украине, объявив перемирие без права перемещения техники и оружия для обеих сторон. Кроме того, он рассказал, что военные по обе стороны фронта на Украине «начинают договариваться». По словам президента, командиры рот, взводов и батальонов уже «не хотят воевать». Александр Бородай отметил, что массового бегства с фронта не наблюдается.

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«Перемирие сейчас нереально. Усталость от боевых действий чувствуется в украинских подразделениях достаточно серьезно. Но это совершенно недостаточно для того, чтобы начались массовые бегства с фронта и попытки братания. У нас также нет братания. Информации о том, что кто-то с какой-то стороны фронта готов прекращать боевые действия, нет. Пока боевые действия идут и идут с высокой степенью ожесточения. Для России было бы не выгодно остановиться, спецоперация на сегодняшний день не реализована», - сказал Бородай.

Так, Москва не раз заявляла, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. При этом в Кремле отмечали, что мирное соглашение должно учитывать вхождение новых регионов в состав России, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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