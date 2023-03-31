«Невзирая на усталость»: В Госдуме назвали перемирие с Украиной нереальным

Информация о том, что военные по обе стороны фронта на Украине готовы к братанию и прекращению боевых действий, не соответствует действительности, заявил депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в разговоре с НСН. По его словам, перемирие сегодня невозможно.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко предложить прекратить боевые действия на Украине, объявив перемирие без права перемещения техники и оружия для обеих сторон. Кроме того, он рассказал, что военные по обе стороны фронта на Украине «начинают договариваться». По словам президента, командиры рот, взводов и батальонов уже «не хотят воевать». Александр Бородай отметил, что массового бегства с фронта не наблюдается.