«Невзирая на усталость»: В Госдуме назвали перемирие с Украиной нереальным
На Украине идут ожесточенные боевые действия, России не выгодно останавливаться, отметил в эфире НСН депутат Александр Бородай.
Информация о том, что военные по обе стороны фронта на Украине готовы к братанию и прекращению боевых действий, не соответствует действительности, заявил депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в разговоре с НСН. По его словам, перемирие сегодня невозможно.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко предложить прекратить боевые действия на Украине, объявив перемирие без права перемещения техники и оружия для обеих сторон. Кроме того, он рассказал, что военные по обе стороны фронта на Украине «начинают договариваться». По словам президента, командиры рот, взводов и батальонов уже «не хотят воевать». Александр Бородай отметил, что массового бегства с фронта не наблюдается.
«Перемирие сейчас нереально. Усталость от боевых действий чувствуется в украинских подразделениях достаточно серьезно. Но это совершенно недостаточно для того, чтобы начались массовые бегства с фронта и попытки братания. У нас также нет братания. Информации о том, что кто-то с какой-то стороны фронта готов прекращать боевые действия, нет. Пока боевые действия идут и идут с высокой степенью ожесточения. Для России было бы не выгодно остановиться, спецоперация на сегодняшний день не реализована», - сказал Бородай.
Так, Москва не раз заявляла, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. При этом в Кремле отмечали, что мирное соглашение должно учитывать вхождение новых регионов в состав России, сообщает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 065 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 974 / сут.
- Организаторы Уимблдона назвали условия для участия россиян в турнире
- AC/DC вернется на сцену после семилетнего перерыва
- Путин одобрил новую Концепцию внешней политики России
- Генсек ОДКБ: Запад продолжает свою линию по эскалации ситуации на Украине
- Российская пенсионерка отправила мошенникам 10 млн рублей за пять месяцев
- Путин поздравил Винокура с 75-летием
- Лукашенко: женщины Белоруссии должны уметь владеть оружием
- Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается ни на кого нападать
- Во Франции запретили делать паузы в футбольных матчах для игроков-мусульман
- Лукашенко: в Белоруссии появится ядерное оружие при необходимости
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru