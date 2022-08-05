«Преступление или ошибка»: Зеленский вновь обвиняет Запад в задержке финансовой помощи

Президент Украины заявил, что Евросоюз задерживает выделение Украине макрофинансовой помощи на сумму €8 млрд. По его словам, заложниками данной ситуации являются украинские граждане. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Евросоюзе задерживают выделение Украине макрофинансовой помощи на сумму €8 млрд. О проблемах с получением средств он написал в Telegram, выразив надежду, что это ошибка «и ее исправят».

При этом, какая страна виновата в «задержке» он не уточнил, но сообщил, что ежедневно и разными способами напоминает некоторым лидерам ЕС, что «нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма» украинских пенсионеров, переселенцев, учителей и других граждан, которые зависят от бюджетных выплат.

«И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — это или преступление, или ошибка», - резюмировал он.

При этом американская газета The Washington Post сообщила о расколе между президентом Украины Владимиром Зеленским и региональными властями именно по вопросу финансовой помощи Запада.

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Автор материала заявил, что мэры крупных городов, в том числе Днепра, обеспокоены тем, что администрация Зеленского готова отказаться от планов по децентрализации власти, чтобы сохранить контроль над поступающими многомиллиардными потоками.

Все чаще украинский лидер обрушивается с критикой и на партнеров за океаном. В недавнем интервью журналисту Пирсу Моргану Зеленский назвал инфляцию в США «делом второстепенным», а на замечание ведущего о том, что все больше американцев сомневаются в том, что их страна должна тратить столько средств на конфликт в Европе в условиях внутренних проблем, он ответил, что «инфляция — ничто, и коронавирус — ничто».

В статье журнала National Review за авторством Нейта Хохмана говорится, что еще в майском опросе исследовательского Центра Пью (Pew Research Center) семеро из десяти американцев назвали инфляцию «очень большой проблемой для страны».

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«Само собой разумеется, что украинцам финансовые проблемы американцев, которые пытаются свести концы с концами, кажутся пустяками, а дороговизна бензина за тысячи километров вдали — пустой звук», - приводит РИА Новости слова автора статьи.

По словам Хохмана, Зеленскому следует отказаться от «мутных отсылок к неким общим ценностям», американцы из рабочего и среднего класса «и так уже недоумевают, какая им польза от того, что миллиарды бюджетных долларов утекают в чужую страну далеко за океаном».

При этом украинский кризис и поставки Киеву дорогостоящего вооружения вызывают вопросы и у жителей Европы. На фоне экономического кризиса Германии все больше жителей восточной части страны считают, что правительство переусердствует с поддержкой Украине – об этом заявили 34% респондентов. Самым спорным моментом является вопрос о поставке Украине оружия. Отмечается, что в Западной Германии 61% немцев выступает за поставки тяжелого вооружения, жители востока такие шаги поддерживают не так активно – всего 32%.

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Эксперты отмечают, что спецоперация на Украине и введенные ограничения затронули экономику Германии больше, чем другие страны Европы. Многие специалисты считают, что именно неправильная энергетическая политика Германии приведет к нехватке газа не только в этой стране, но и во всей Европе.

При этом важный для страны энергетический проект «Северный поток – 2» стал основным инструментом политической борьбы, что ставит экономику страны в еще более сложное положение. Высказываются мнения о том, что в связи с отказом от российского газа в Германии растут цены, что может привести к социальному дисбалансу и недовольству, которые могут неконтролируемо расти.

Журналист Томас Штаубхаар в статье для издания Die Welt назвал ситуация в экономике ФРГ снежным комом, которые способен вызвать лавину и пошатнуть экономическую модель страны.

На фоне экономического кризиса и зашедших в тупик переговоров с Москвой, специалисты предрекают усиление разногласий в ЕС. Ранее в газете Strategic Culture вышла статья о том, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон начнут ссориться с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Причина – ее провал в переговорах с Москвой и поиск нового диалога с президентом России Владимиром Путиным.

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Ведущий научный сотрудник института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не увидел перспективы диалога Франции и Германии с Москвой.

По его словам, контакты России с руководством Евросоюза практически прерваны, а наладятся они тогда, когда европейская сторона займет конструктивную позицию. Любые их санкции не вызовут у Москвы корректировку в отношении специальной военной операции и Украины. Ни Шольц, ни Макрон на роль переговорщиков сейчас не подходят.

«Если европейская сторона займет конструктивную и прагматичную позицию, тогда можно будет возобновить диалог. Упираться он будет в отмену наиболее одиозных санкций, пересмотр политики ЕС. Они должны понять, что любые их санкции не вызовут у нас корректировку в отношении специальной военной операции и Украины», - сказал он.

Ранее лидер Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином о ситуации вокруг Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзСШАУкраинаВладимир Зеленский
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