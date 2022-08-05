«Преступление или ошибка»: Зеленский вновь обвиняет Запад в задержке финансовой помощи
Президент Украины заявил, что Евросоюз задерживает выделение Украине макрофинансовой помощи на сумму €8 млрд. По его словам, заложниками данной ситуации являются украинские граждане.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Евросоюзе задерживают выделение Украине макрофинансовой помощи на сумму €8 млрд. О проблемах с получением средств он написал в Telegram, выразив надежду, что это ошибка «и ее исправят».
При этом, какая страна виновата в «задержке» он не уточнил, но сообщил, что ежедневно и разными способами напоминает некоторым лидерам ЕС, что «нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма» украинских пенсионеров, переселенцев, учителей и других граждан, которые зависят от бюджетных выплат.
«И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — это или преступление, или ошибка», - резюмировал он.
При этом американская газета The Washington Post сообщила о расколе между президентом Украины Владимиром Зеленским и региональными властями именно по вопросу финансовой помощи Запада.
Автор материала заявил, что мэры крупных городов, в том числе Днепра, обеспокоены тем, что администрация Зеленского готова отказаться от планов по децентрализации власти, чтобы сохранить контроль над поступающими многомиллиардными потоками.
Все чаще украинский лидер обрушивается с критикой и на партнеров за океаном. В недавнем интервью журналисту Пирсу Моргану Зеленский назвал инфляцию в США «делом второстепенным», а на замечание ведущего о том, что все больше американцев сомневаются в том, что их страна должна тратить столько средств на конфликт в Европе в условиях внутренних проблем, он ответил, что «инфляция — ничто, и коронавирус — ничто».
В статье журнала National Review за авторством Нейта Хохмана говорится, что еще в майском опросе исследовательского Центра Пью (Pew Research Center) семеро из десяти американцев назвали инфляцию «очень большой проблемой для страны».
«Само собой разумеется, что украинцам финансовые проблемы американцев, которые пытаются свести концы с концами, кажутся пустяками, а дороговизна бензина за тысячи километров вдали — пустой звук», - приводит РИА Новости слова автора статьи.
По словам Хохмана, Зеленскому следует отказаться от «мутных отсылок к неким общим ценностям», американцы из рабочего и среднего класса «и так уже недоумевают, какая им польза от того, что миллиарды бюджетных долларов утекают в чужую страну далеко за океаном».
При этом украинский кризис и поставки Киеву дорогостоящего вооружения вызывают вопросы и у жителей Европы. На фоне экономического кризиса Германии все больше жителей восточной части страны считают, что правительство переусердствует с поддержкой Украине – об этом заявили 34% респондентов. Самым спорным моментом является вопрос о поставке Украине оружия. Отмечается, что в Западной Германии 61% немцев выступает за поставки тяжелого вооружения, жители востока такие шаги поддерживают не так активно – всего 32%.
Эксперты отмечают, что спецоперация на Украине и введенные ограничения затронули экономику Германии больше, чем другие страны Европы. Многие специалисты считают, что именно неправильная энергетическая политика Германии приведет к нехватке газа не только в этой стране, но и во всей Европе.
При этом важный для страны энергетический проект «Северный поток – 2» стал основным инструментом политической борьбы, что ставит экономику страны в еще более сложное положение. Высказываются мнения о том, что в связи с отказом от российского газа в Германии растут цены, что может привести к социальному дисбалансу и недовольству, которые могут неконтролируемо расти.
Журналист Томас Штаубхаар в статье для издания Die Welt назвал ситуация в экономике ФРГ снежным комом, которые способен вызвать лавину и пошатнуть экономическую модель страны.
На фоне экономического кризиса и зашедших в тупик переговоров с Москвой, специалисты предрекают усиление разногласий в ЕС. Ранее в газете Strategic Culture вышла статья о том, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон начнут ссориться с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Причина – ее провал в переговорах с Москвой и поиск нового диалога с президентом России Владимиром Путиным.
Ведущий научный сотрудник института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не увидел перспективы диалога Франции и Германии с Москвой.
По его словам, контакты России с руководством Евросоюза практически прерваны, а наладятся они тогда, когда европейская сторона займет конструктивную позицию. Любые их санкции не вызовут у Москвы корректировку в отношении специальной военной операции и Украины. Ни Шольц, ни Макрон на роль переговорщиков сейчас не подходят.
«Если европейская сторона займет конструктивную и прагматичную позицию, тогда можно будет возобновить диалог. Упираться он будет в отмену наиболее одиозных санкций, пересмотр политики ЕС. Они должны понять, что любые их санкции не вызовут у нас корректировку в отношении специальной военной операции и Украины», - сказал он.
Ранее лидер Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином о ситуации вокруг Украины.
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