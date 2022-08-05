«Преступление или ошибка»: Зеленский вновь обвиняет Запад в задержке финансовой помощи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Евросоюзе задерживают выделение Украине макрофинансовой помощи на сумму €8 млрд. О проблемах с получением средств он написал в Telegram, выразив надежду, что это ошибка «и ее исправят».

При этом, какая страна виновата в «задержке» он не уточнил, но сообщил, что ежедневно и разными способами напоминает некоторым лидерам ЕС, что «нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма» украинских пенсионеров, переселенцев, учителей и других граждан, которые зависят от бюджетных выплат.

«И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — это или преступление, или ошибка», - резюмировал он.



При этом американская газета The Washington Post сообщила о расколе между президентом Украины Владимиром Зеленским и региональными властями именно по вопросу финансовой помощи Запада.