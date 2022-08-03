CNN: Зеленский призвал КНР объединиться против России

Причиной пожара на складе Ozon в Подмосковье мог стать поджог В НКР заявили о двух погибших и 14 раненых военных Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти в сентябре на 100 тысяч б/с Кабмин РФ одобрил идею обязать налоговиков сообщать банкам о смерти их клиентов «Профсоюз журналистов и работников СМИ» оштрафован за дискредитацию ВС РФ