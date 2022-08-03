CNN: Зеленский призвал КНР объединиться против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нейтральная позиция Китая в вопросе российско-украинского конфликта лучше, чем поддержка России, сообщает CNN.

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По информации телеканала, во время виртуального обращения со студентами Австралийского национального университета украинский лидер призвал Пекин «присоединиться к единому миру» для противостояния России.

«Важно, чтобы Китай не помог России»», — цитирует Зеленского CNN.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев изучает возможности получения гарантий безопасности от постоянных членов СБ ООН, включая Китай, сообщает RT.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияКитайУкраинаВладимир Зеленский
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