CNN: Зеленский призвал КНР объединиться против России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нейтральная позиция Китая в вопросе российско-украинского конфликта лучше, чем поддержка России, сообщает CNN.
По информации телеканала, во время виртуального обращения со студентами Австралийского национального университета украинский лидер призвал Пекин «присоединиться к единому миру» для противостояния России.
«Важно, чтобы Китай не помог России»», — цитирует Зеленского CNN.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев изучает возможности получения гарантий безопасности от постоянных членов СБ ООН, включая Китай, сообщает RT.
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