Зеленский и Столтенберг обсудили поставки оружия Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили новые поставки оружия из стран альянса Киеву, сообщает пресс-служба украинского лидера.

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В сообщении говорится, что в ходе телефонной беседы Зеленский рассказал Столтенбергу о ситуации на поле боя.

Также отмечается, что Зеленский заявил о необходимости получения Киевом «в максимально сжатые сроки» большего количества тяжёлого оружия от стран-членов Североатлантического альянса.

Ранее Зеленский заявил, что принято решение об обязательной эвакуации с подконтрольной ему территории Донецкой Народной Республики.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ВооружениеНАТОУкраинаВладимир Зеленский
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