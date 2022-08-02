Зеленский и Столтенберг обсудили поставки оружия Украине
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили новые поставки оружия из стран альянса Киеву, сообщает пресс-служба украинского лидера.
В сообщении говорится, что в ходе телефонной беседы Зеленский рассказал Столтенбергу о ситуации на поле боя.
Также отмечается, что Зеленский заявил о необходимости получения Киевом «в максимально сжатые сроки» большего количества тяжёлого оружия от стран-членов Североатлантического альянса.
Ранее Зеленский заявил, что принято решение об обязательной эвакуации с подконтрольной ему территории Донецкой Народной Республики.
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