Зеленский и Столтенберг обсудили поставки оружия Украине

В сообщении говорится, что в ходе телефонной беседы Зеленский рассказал Столтенбергу о ситуации на поле боя.

Также отмечается, что Зеленский заявил о необходимости получения Киевом «в максимально сжатые сроки» большего количества тяжёлого оружия от стран-членов Североатлантического альянса.

Ранее Зеленский заявил, что принято решение об обязательной эвакуации с подконтрольной ему территории Донецкой Народной Республики.