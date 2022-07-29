«Мутные ценности и вложенные миллиарды»: Запад намекает на российско-украинские переговоры

Под предлогом желания смягчить ситуацию к зиме у некоторых стран-партнеров Украины начинается «зуд» на тему переговоров с Россией, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. О каких странах идет речь, он не уточнил, но отметил, что Киев не видит сигналов со стороны Москвы о готовности возобновить переговоры.

По его словам украинские власти продолжают объяснять партнерам, что не стоит надеяться на конструктивные переговоры с Москвой.

Накануне на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом возобновить переговоры с Россией. По мнению автора, это следует сделать как можно быстрее, чтобы не умножать количество жертв. При этом в день публикации петиция набрала всего 30 подписей. Для рассмотрения необходимо 25 тысяч голосов.

Желание урегулировать ситуацию вокруг Украины и правда может возникнуть у «стран-партнеров» Киева, учитывая, что антироссийские санкции и ограничения, связанные со специальной военной операцией, все больше затрагивают экономику США и стран Европы.

Так, члены ЕС экстренно разрабатывают планы по сокращению потребления российского газа. По оценкам экспертов, больше всего «достанется» Германии, которая фактически зависит от поставок из РФ, но вынуждена придумывать обходные пути из-за «политических ограничений». При этом рассчитывать на помощь других стран Европейского Союза не приходится - экономический и энергетический кризис затронет всех.

Неожиданные экономические проблемы настигли и Америку, где последние месяцы фиксируется рекордная инфляция и цены на бензин. В статье журнала National Review за авторством Нейта Хохмана говорится, что еще в майском опросе исследовательского Центра Пью (Pew Research Center) семеро из десяти американцев назвали инфляцию «очень большой проблемой для страны».

Именно поэтому обозреватель выступил с критикой в адрес Владимира Зеленского, который в недавнем интервью журналисту Пирсу Моргану назвал инфляцию «делом второстепенным», а на замечание ведущего о том, что все больше американцев сомневаются в том, что их страна должна тратить столько средств на конфликт в Европе в условиях внутренних проблем, он ответил, что «инфляция — ничто, и коронавирус — ничто».