«Мутные ценности и вложенные миллиарды»: Запад намекает на российско-украинские переговоры
Глава украинского МИД заявил, что приближение зимы сказывается на желании некоторых западных стран возобновить российско-украинский диалог. Население США также перестает понимать «пренебрежительную» риторику Зеленского.
Под предлогом желания смягчить ситуацию к зиме у некоторых стран-партнеров Украины начинается «зуд» на тему переговоров с Россией, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. О каких странах идет речь, он не уточнил, но отметил, что Киев не видит сигналов со стороны Москвы о готовности возобновить переговоры.
По его словам украинские власти продолжают объяснять партнерам, что не стоит надеяться на конструктивные переговоры с Москвой.
Накануне на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом возобновить переговоры с Россией. По мнению автора, это следует сделать как можно быстрее, чтобы не умножать количество жертв. При этом в день публикации петиция набрала всего 30 подписей. Для рассмотрения необходимо 25 тысяч голосов.
Желание урегулировать ситуацию вокруг Украины и правда может возникнуть у «стран-партнеров» Киева, учитывая, что антироссийские санкции и ограничения, связанные со специальной военной операцией, все больше затрагивают экономику США и стран Европы.
Так, члены ЕС экстренно разрабатывают планы по сокращению потребления российского газа. По оценкам экспертов, больше всего «достанется» Германии, которая фактически зависит от поставок из РФ, но вынуждена придумывать обходные пути из-за «политических ограничений». При этом рассчитывать на помощь других стран Европейского Союза не приходится - экономический и энергетический кризис затронет всех.
Неожиданные экономические проблемы настигли и Америку, где последние месяцы фиксируется рекордная инфляция и цены на бензин. В статье журнала National Review за авторством Нейта Хохмана говорится, что еще в майском опросе исследовательского Центра Пью (Pew Research Center) семеро из десяти американцев назвали инфляцию «очень большой проблемой для страны».
Именно поэтому обозреватель выступил с критикой в адрес Владимира Зеленского, который в недавнем интервью журналисту Пирсу Моргану назвал инфляцию «делом второстепенным», а на замечание ведущего о том, что все больше американцев сомневаются в том, что их страна должна тратить столько средств на конфликт в Европе в условиях внутренних проблем, он ответил, что «инфляция — ничто, и коронавирус — ничто».
«Само собой разумеется, что украинцам финансовые проблемы американцев, которые пытаются свести концы с концами, кажутся пустяками, а дороговизна бензина за тысячи километров вдали — пустой звук», - приводит РИА Новости слова автора статьи.
По словам Хохмана, Зеленскому следует отказаться от «мутных отсылок к неким общим ценностям», американцы из рабочего и среднего класса «и так уже недоумевают, какая им польза от того, что миллиарды бюджетных долларов утекают в чужую страну далеко за океаном».
По мнению американского президента Джо Байдена, введение «потолка» цен на российскую нефть позволит удешевить топливо в США. Но эксперты не уверены, что это решит экономические проблемы американцев.
Заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, как может «сработать» эта схема.
«Установление потолка цен на российскую нефть будет означать нарушение контрактных условий и всех правил работы рынка. Не могу исключать того, что в этом случае резко сократятся поставки российской нефти на мировой рынок. А если они сократятся, то цены могут взлететь очень-очень высоко, в зависимости от того, в каких объемах они сократятся», - сказал он.
На фоне отсутствия каких-либо переговоров России и Украины издание New York Times опубликовало статью старшего политолога корпорации RAND Сэмюэла Чарапа, призывающего к переговорам с Россией, пока не стало поздно. Автор призывает вспомнить, что конечная цель Запада и Киева — это все же прекращение огня, а не прямой конфликт России и НАТО.
В том, что Вашингтону необходимо восстановить контакты с Москвой, уверен и бывший советник по стратегическим коммуникациям Госдепартамента Керри Картхнер. Он сообщил, что провел в Женеве 10 лет и все это время он поддерживал переговорный процесс с Россией.
«И за это время я уяснил одну вещь: русские — это тот тип людей, подружившись с которыми, вы становитесь друзьями на всю жизнь», - подчеркнул он.
Накануне появились сообщения о намерении госсекретаря США Энтони Блинкена провести телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Но в МИД РФ заявили, что американская сторона не запрашивала проведения этого разговора.
При этом украинский кризис и поставки Киеву дорогостоящего вооружения все больше вызывают вопросы и у жителей Европы. На фоне экономического кризиса Германии все больше жителей восточной части страны считают, что правительство переусердствует с поддержкой Украине – об этом заявили 34% респондентов. Самым спорным моментом является вопрос о поставке Украине оружия. Отмечается, что в Западной Германии 61% немцев выступает за поставки тяжелого вооружения, жители востока такие шаги поддерживают не так активно – всего 32%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+11 515 / сут.
Умерли
382 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 018 / сут.
- Захарова посоветовала пресс-секретарю Белого дома не подменять понятия
- СМИ: Решение о поездке Пелоси на Тайвань не принято
- Белый дом заявил о несерьезном отношении Москвы к обмену Бута
- СМИ сообщили о возвращении Украины к физическому реверсу газа из Словакии
- СМИ: Во Франции полиция контролирует использование воды из-за засухи
- В ШОС заявили, что гибридная война против России начинает затрагивать Китай
- Сын экс-главы Иркутской области получил девять лет колонии за мошенничество
- Спортсменка, кулинарка и просто красавица! «НАШЕ Радио» заговорит новыми голосами
- СМИ: Членами Совфеда станут бывший рязанский губернатор и генерал ФСО
- В МИД Украины пожаловались на «зуд» Запада по теме переговоров с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru