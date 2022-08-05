СМИ: между Зеленским и мэрами крупных городов произошел раскол

Стало известно о расколе между украинским лидером Владимиром Зеленским и региональными властями, The Washington Post.

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По данным издания, это произошло на фоне многомиллиардной помощи со стороны западных стран. Мэры крупных городов, в том числе Днепра, выразили обеспокоенность, что администрация президента готова отказаться от планов по децентрализации власти. Они считают, что Киев пытается сохранить контроль над финансовой помощью Запада и ослабить политических оппонентов.

Также недовольство вызвало создание военных администраций, чьи полномочия превосходят гражданские органы власти и которые получают финансирование непосредственно из Киева.

Как сообщалось ранее, внутри Службы безопасности Украины (СБУ) случился раскол. Ряд сотрудников СБУ обвиняются коллегами в утрате секретных архивов и переходе на сторону Москвы.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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