«Так себе собеседники»: Путин не считает Макрона и Шольца хорошими переговорщиками
Шольц и Макрон не подходят на роль переговорщиков с Путиным, сказал НСН эксперт по Франции Сергей Федоров.
Контакты России с руководством Евросоюза практически прерваны, а наладятся они тогда, когда европейская сторона займет конструктивную позицию. Любые их санкции не вызовут у Москвы корректировку в отношении специальной военной операции и Украины. Ни Шольц, ни Макрон на роль переговорщиков сейчас не подходят, заявил ведущий научный сотрудник института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее в газете Strategic Culture вышла статья о том, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон начнут ссориться с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Причина – ее провал в переговорах с Москвой и поиск нового диалога с президентом России Владимиром Путиным.
«С Урсулой вообще не было диалога. Она отличается крайне русофобскими заявлениями, воинствующей позицией и в этих условиях конструктивный диалог не поддерживался. Наши контакты с руководством ЕС практически прерваны, отношений нет. Если европейская сторона займет конструктивную и прагматичную позицию, тогда можно будет возобновить диалог. Упираться он будет в отмену наиболее одиозных санкций, пересмотр политики ЕС. Они должны понять, что любые их санкции не вызовут у нас корректировку в отношении специальной военной операции и Украины», - сказал Федоров.
С ролью переговорщиков, по словам собеседника, сейчас тоже все сложно. Раньше Макрон пользовался определенным доверием Путина, но резкие выпады в адрес России сейчас не добавляют ему очков. У Шольца просто отсутствует свойственный немцам прагматизм, добавил эксперт.
«Макрон до начала специальной военной операции был привилегированным собеседником Путина, но сейчас он отличается выпадами в адрес России, что тоже не улучшает взаимопонимания. В частности, в турне Макрона по Африке прозвучали заявления, что мы развязали гибридную войну. Хотя во Франции звучат призывы не хлопать дверью и не прерывать диалог с Россией, что говорит о готовности страны сыграть роль посредника в урегулировании кризиса на Украине. Я такой вариант не исключаю, но сейчас он мне кажется сомнительным. А с Шольцем, как мне кажется, отношения не сложились. Он опять отличился неуместными высказывания об отсутствии геноцида русских на Украине. Нынешнее руководство Германии не отличается прагматичностью, свойственной немцам. Поэтому сомневаюсь, что Шольц может стать конструктивным собеседником Путину, чтобы привнести позитивное движение в наши отношения с ЕС», - пояснил Федоров.
Эксперт отмечает, что переговоры по вопросу урегулирования украинского кризиса надо начинать сначала. Изменилась география спецоперации.
«У Макрона проходила информация, когда «три мушкетера» приехали к Зеленскому, что они попытались донести до украинского лидера, что надо уступить Москве в ее требованиях и тогда он сохранит значительную часть Украины. Думаю, что это время прошло, потому что в выступлениях нашего руководства, главы МИД Лаврова мы слышим: география изменилась. Россия не собирается ограничиваться Донецком и Луганском, а будет исходить из той географии, которая есть на данным момент и занятых территорий. Думаю, здесь запад мог бы сыграть условную роль миротворца, но для этого надо прекратить поставки оружия. И Макрон, и Шольц, и Борель, пока говорят, что Россию нужно победить на поле боя. Пусть попробуют», - резюмировал Федоров.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что приближение зимы сказывается на желании некоторых западных стран возобновить российско-украинский диалог. О каких странах идет речь, он не уточнил, но отметил, что Киев не видит сигналов со стороны Москвы о готовности возобновить переговоры. Население США также перестает понимать «пренебрежительную» риторику Зеленского.
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