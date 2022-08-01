«Так себе собеседники»: Путин не считает Макрона и Шольца хорошими переговорщиками

С ролью переговорщиков, по словам собеседника, сейчас тоже все сложно. Раньше Макрон пользовался определенным доверием Путина, но резкие выпады в адрес России сейчас не добавляют ему очков. У Шольца просто отсутствует свойственный немцам прагматизм, добавил эксперт.

«Макрон до начала специальной военной операции был привилегированным собеседником Путина, но сейчас он отличается выпадами в адрес России, что тоже не улучшает взаимопонимания. В частности, в турне Макрона по Африке прозвучали заявления, что мы развязали гибридную войну. Хотя во Франции звучат призывы не хлопать дверью и не прерывать диалог с Россией, что говорит о готовности страны сыграть роль посредника в урегулировании кризиса на Украине. Я такой вариант не исключаю, но сейчас он мне кажется сомнительным. А с Шольцем, как мне кажется, отношения не сложились. Он опять отличился неуместными высказывания об отсутствии геноцида русских на Украине. Нынешнее руководство Германии не отличается прагматичностью, свойственной немцам. Поэтому сомневаюсь, что Шольц может стать конструктивным собеседником Путину, чтобы привнести позитивное движение в наши отношения с ЕС», - пояснил Федоров.