Зеленский захотел обсудить с Си Цзиньпином ситуацию на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином о ситуации вокруг Украины, сообщил глава государства South China Morning Post.
Зеленский напомнил, что последний разговор с Си Цзиньпином состоялся год назад. По словам Зеленского, после начала спецоперации у Киева «не было никаких разговоров с Китаем». Президент Украины назвал возможные переговоры «полезными».
Ранее Зеленский заявил, что нейтральная позиция Китая в вопросе российско-украинского конфликта лучше, чем поддержка России.
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