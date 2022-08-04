Зеленский захотел обсудить с Си Цзиньпином ситуацию на Украине

Зеленский напомнил, что последний разговор с Си Цзиньпином состоялся год назад. По словам Зеленского, после начала спецоперации у Киева «не было никаких разговоров с Китаем». Президент Украины назвал возможные переговоры «полезными».

Ранее Зеленский заявил, что нейтральная позиция Китая в вопросе российско-украинского конфликта лучше, чем поддержка России.

