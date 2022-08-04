Зеленский захотел обсудить с Си Цзиньпином ситуацию на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином о ситуации вокруг Украины, сообщил глава государства South China Morning Post.

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Зеленский напомнил, что последний разговор с Си Цзиньпином состоялся год назад. По словам Зеленского, после начала спецоперации у Киева «не было никаких разговоров с Китаем». Президент Украины назвал возможные переговоры «полезными».

Ранее Зеленский заявил, что нейтральная позиция Китая в вопросе российско-украинского конфликта лучше, чем поддержка России.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:КитайУкраинаСи ЦзиньпинВладимир Зеленский
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