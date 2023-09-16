Под угрозой потери. На Западе Украину предупреждают об угрозе потери Харькова

По предварительным данным военкора, «прилетело по танковому заводу».

Харьковские власти подтверждают удары. Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что по городу было нанесено не менее четырех ударов. Мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале также подтвердил данные об ударах по Харькову.

Он также сообщал, что с начала военных действий в городе было разрушено около 5 тыс. домов, из них 500 невозможно восстановить.

О пострадавших пока ничего не известно. Минобороны РФ также не заявляло о проведении операции в Харькове.