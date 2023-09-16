Под угрозой потери. На Западе Украину предупреждают об угрозе потери Харькова
Западные эксперты считают, что Украина с высокой вероятностью потеряет Харьков в противостоянии с Россией. Военные эксперты в России соглашаются.
В Харькове произошли взрывы. Об этом пишет украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
Журналисты сообщают, что что слышны звуки четырёх взрывов.
В городе и области звучит воздушная тревога.
По данным военного корреспондента Юрия Котенка, в Харькове произошло пять прилетов.
«В Харькове в общей сложности пять прилетов. Над городом поднимаются клубы дыма», – заявил он в своем Telegram-канале 16 сентября.
По предварительным данным военкора, «прилетело по танковому заводу».
Харьковские власти подтверждают удары. Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что по городу было нанесено не менее четырех ударов. Мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале также подтвердил данные об ударах по Харькову.
Он также сообщал, что с начала военных действий в городе было разрушено около 5 тыс. домов, из них 500 невозможно восстановить.
О пострадавших пока ничего не известно. Минобороны РФ также не заявляло о проведении операции в Харькове.
Бывший разведчик США Скотт Риттер на YouTube-каналу Danny Haiphong сообщил, что Украинская армия потеряет несколько регионов, если продолжат боевые действия с Россией.
По его словам, российская армия не только удержит территории, которые уже вошли в состав РФ, но и заберет Харьков, Николаев и Днепропетровск, если Киеву хватит глупости, чтобы продолжать этот конфликт. Потеря выхода к морю может негативно сказаться на экономике страны.
О том, что российские войска могут окружить Харьков в ходе своего успешного наступления, также заявлял и экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью немецкому Youtube-каналу Die Weltwoche.
По его данным, российские силы медленно продвигаются на севере в восточной части Украины, далее они могут продвинуться на восток, а затем на север и окружат Харьков.
Осенью российские войска предпримут попытки освободить Одессу и Харьков. Об этом в эфире НСН рассказал эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков.
«Контрнаступление ВСУ проваливается. Когда оно полностью выдохнется и захлебнется - а это произойдет, Украина должна будет перейти к обороне, и российская армия пойдет в наступление. У российских войск больше сил, к тому же, у нас преимущество в воздухе. Полагаю, что украинские войска будут разбиты, все шансы есть... Сложность конфликта на Украине в том, что он ведется на очень широком фронте, длина которого — порядка 1500 километров...Думаю, наш Генштаб планирует, как можно рассечь все украинские войска и разбить их. Полагаю, осенью нам нужно развивать успех, идти вперед, освобождать Одессу и Харьков. Вполне возможно, что российской армии удастся это сделать уже до конца текущего года», — подытожил он.
Ранее американский политический обозреватель Скотт Хортон заявил, что Украина, отказываясь от переговоров, может потерять Харьков и Одессу. Хортон допустил, что Киев лишится значительной части территорий на востоке. По его словам, Запад рано или поздно заставит украинские власти пойти на переговоры с Россией, и в ходе обсуждений Киеву придется согласиться на территориальные уступки ради мира, передает «Радиоточка НСН».
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