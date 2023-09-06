Ганчев предостерег предприятия Харьковской области от сотрудничества с Киевом
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев пригрозил местным предприятиям санкциями за сотрудничество с Украиной. Его слова приводит РИА Новости.
Ганчев заявил о разработке концепции экономического развития Харьковской области после ее освобождения. Власти затронут вопрос взаимодействия с юрлицами, сообщил он.
По его словам, санкции могут включать внешнее управление предприятиями. Также он допустил смену формы собственности.
Ранее Ганчев заявил о контроле России над 33 населенными пунктами в Харьковской области. Из-за обстрелов ВСУ представители администрации могут посетить только 22, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хамовнический суд Москвы продлил арест Беркович и Петрейчук до 4 ноября
- ВСУ обстреляли поселок Уразово Белгородской области
- Ганчев предостерег предприятия Харьковской области от сотрудничества с Киевом
- Молдавия проведет совместные учения с США и Румынией
- ВОЗ: рост смертности от последствий COVID-19 зафиксирован в Европе и Азии
- Росстат: с начала года курятина подорожала на 19,6%
- Росстат: Сахар дешевеет впервые с февраля
- Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия на Украину
- На Украине женщин-медиков обяжут встать на воинский учет
- «Нехватка места на диске»: Toyota назвала причину остановки всех своих заводов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru