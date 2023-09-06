Ганчев предостерег предприятия Харьковской области от сотрудничества с Киевом

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев пригрозил местным предприятиям санкциями за сотрудничество с Украиной. Его слова приводит РИА Новости.

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Ганчев заявил о разработке концепции экономического развития Харьковской области после ее освобождения. Власти затронут вопрос взаимодействия с юрлицами, сообщил он.

По его словам, санкции могут включать внешнее управление предприятиями. Также он допустил смену формы собственности.

Ранее Ганчев заявил о контроле России над 33 населенными пунктами в Харьковской области. Из-за обстрелов ВСУ представители администрации могут посетить только 22, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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