Украинский генерал Кривонос: ВСУ могут попасть в котел под Харьковом
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся на грани окружения под Харьковом, заявил в эфире телеканала «Прямой» отставной украинский генерал Сергей Кривонос.
Военный обратил внимание на развитие наступления российской армии в Харьковской области. По его мнению, при наращивании усилий ВС РФ могут создать предпосылки для формирования котла для подразделений ВСУ.
Кривонос уверен, что поражение под Купянском приведет к окружению Харькова.
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев накануне сообщил, что ВС РФ контролируют в регионе 33 населенных пункта, передает «Радиоточка НСН».
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