Украинский генерал Кривонос: ВСУ могут попасть в котел под Харьковом

Военный обратил внимание на развитие наступления российской армии в Харьковской области. По его мнению, при наращивании усилий ВС РФ могут создать предпосылки для формирования котла для подразделений ВСУ.

Кривонос уверен, что поражение под Купянском приведет к окружению Харькова.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев накануне сообщил, что ВС РФ контролируют в регионе 33 населенных пункта, передает «Радиоточка НСН».

