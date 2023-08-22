Украинский генерал Кривонос: ВСУ могут попасть в котел под Харьковом

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся на грани окружения под Харьковом, заявил в эфире телеканала «Прямой» отставной украинский генерал Сергей Кривонос.

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Военный обратил внимание на развитие наступления российской армии в Харьковской области. По его мнению, при наращивании усилий ВС РФ могут создать предпосылки для формирования котла для подразделений ВСУ.

Кривонос уверен, что поражение под Купянском приведет к окружению Харькова.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев накануне сообщил, что ВС РФ контролируют в регионе 33 населенных пункта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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