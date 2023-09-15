Экс-разведчик Риттер: Украина потеряет Харьков, Николаев и Днепропетровск, если продолжат бои

Украинская армия потеряет несколько регионов, если продолжат боевые действия с Россией, сообщил YouTube-каналу Danny Haiphong бывший разведчик США Скотт Риттер.

Экс-разведчик Риттер: армия РФ способна дойти до Одессы

По его словам, российская армия не только удержит территории, которые уже вошли в состав РФ, но и заберет Харьков, Николаев и Днепропетровск, если Киеву хватит глупости, чтобы продолжать этот конфликт. Потеря выхода к морю может негативно сказаться на экономике страны.

По словам Риттера, армия России окружит и уничтожит ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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