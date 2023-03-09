Перерыв закончен: Возобновились удары по инфраструктуре Украины, ВСУ пытаются контратаковать

Отмечается, что по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По данным телеканала, в Киеве и области пропало энергоснабжение. Об отключении света также сообщил и глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец. При этом превентивные отключения электроэнергии ввели и в Днепропетровской области.

О перебоях с энергоснабжением заявили также власти Одесской и Харьковской областей. Как сообщил глава Одесской области Максим Марченко в своем Telegram-канале, отключение электроснабжения началось после массированного ракетного обстрела и попадания в объект энергетической инфраструктуры.

В свою очередь руководитель Харьковской области Олег Синегубов написал в своем Telegram-канале, что по области и Харькову были нанесены удары, целями которых были объекты критической инфраструктуры. Со своей стороны, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в ряде районов города есть проблемы с электричеством.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram о взрыве в Голосеевском и Святошинском районах города. По его словам, есть пострадавшие. «РБК Украина» сообщило, что взрывы также прозвучали в Житомире, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. А Telegram-канал «Политика страны» сообщил о взрывах в Николаеве, Кривом Роге, Запорожье и Житомире.