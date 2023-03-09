Перерыв закончен: Возобновились удары по инфраструктуре Украины, ВСУ пытаются контратаковать
Власти Киевской, Сумской, Винницкой и других областей Украины сообщили о массированных ударах и отключении электричества, между тем в ночь на 9 марта ВСУ попытались контратаковать в Артемовске.
Взрывы прогремели в Киеве, а также Киевской, Сумской, Винницкой областях Украины и на окраинах Днепропетровска. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале.
Отмечается, что по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По данным телеканала, в Киеве и области пропало энергоснабжение. Об отключении света также сообщил и глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец. При этом превентивные отключения электроэнергии ввели и в Днепропетровской области.
О перебоях с энергоснабжением заявили также власти Одесской и Харьковской областей. Как сообщил глава Одесской области Максим Марченко в своем Telegram-канале, отключение электроснабжения началось после массированного ракетного обстрела и попадания в объект энергетической инфраструктуры.
В свою очередь руководитель Харьковской области Олег Синегубов написал в своем Telegram-канале, что по области и Харькову были нанесены удары, целями которых были объекты критической инфраструктуры. Со своей стороны, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в ряде районов города есть проблемы с электричеством.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram о взрыве в Голосеевском и Святошинском районах города. По его словам, есть пострадавшие. «РБК Украина» сообщило, что взрывы также прозвучали в Житомире, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. А Telegram-канал «Политика страны» сообщил о взрывах в Николаеве, Кривом Роге, Запорожье и Житомире.
По данным украинских СМИ, в Запорожской и Днепропетровской областях удар пришелся по энергоинфраструктуре, там также ввели превентивные отключения света.
Так, крайний массированный ракетный обстрел Украины был проведен 10 февраля. Тогда Минобороны РФ сообщало, что удар был нанесен по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также транспортной системы. Политолог Марат Баширов 9 марта заметил, что массированные удары критических объектов Украины давно не проводились.
«Давненько не было массированных ракетных плюс ударов БПЛА по Украине. Сегодняшнее утро опять началось с них. Три недели был перерыв. Опять удары по энергосистеме Украины», - написал он в Telegram-канале «Политджойстик».
Между тем российские войска продолжают продвигаться вперед. Telegram-канал WarGonzo 9 марта сообщил, что на Донецком фронте значительно возросла интенсивность боевых действий. По его словам, ВС РФ после артподготовки вновь предприняли попытку продвинуться к Новомихайловке, чтобы выровнять линию соприкосновения и ликвидировать выступ Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, указал Пегов, ожесточенные бои идут в городской черте Марьинки, где российские военные непрерывно ведут штурмовые действия.
«Со стороны Опытного прорвали украинскую оборону в районе Северного. Это дает ВС РФ перспективу охвата укрепрайона ВСУ в Авдеевке. А с севера подразделения Вооруженных Сил РФ все же перерезали участок трассы Н-20 и установили контроль над Веселым. Также они атаковали в направлении Александрополя», - написал он в своем Telegram-канале WarGonzo.
Военкор прокомментировал и ситуацию в Артемовске (Бахмуте). Он сообщил, что к юго-западу от города ЧВК «Вагнер» продолжает штурмовые действия у Ивановского, а также на южных окраинах Артемовска со стороны Опытного. Пегов подчеркнул, что ВСУ пока удерживают позиции, а в восточной части Артемовска украинский гарнизон даже предпринял попытку к контратаке.
Ранее, 8 марта, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО не исключают, что в ближайшие дни Артемовск перейдет под контроль России. По мнению Столтенберга, эта ситуация не вызовет перелома в конфликте, но будет свидетельствовать о необходимости срочно предоставить поддержку Украине.
Президент Владимир Зеленский в интервью CNN 7 марта отмечал, что отступление украинской армии из Артемовска приведет к развалу обороны ВСУ. Он указывал, что после взятия города под контроль российская армия пойдет дальше. Расширение зоны контроля, подчеркивал Зеленский, откроет российским силам дорогу на ключевые города востока страны, сообщает НСН.
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