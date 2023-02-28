СМИ: взрыв прогремел в Киеве
28 февраля 202316:34
Взрыв, после которого начался пожар, прогремел в столице Украины Киеве, сообщает украинское издание «Страна.ua».
По данным портала, инцидент произошёл в Голосеевском районе.
«В Голосеевском районе Киева был слышен взрыв. Виден пожар и дым», - сообщает издания в своём Telegram-канале.
Ранее украинские СМИ заявили о том, что взрывы слышны в Очакове Николаевской области Украины, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru