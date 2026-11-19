Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжене завершилась
Трёхсторонняя встреча лидеров России, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в китайском Шэньчжене завершилась. Об этом сообщает RT.
Переговоры политиков состоялись на полях саммита АТЭС и продлились полтора часа.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что это первый контакт в подобном формате.
Эксперт по деловой коммуникации и протоколу Нина Шевчук, в свою очередь, указала, что китайская сторона, выбрала для переговоров круглый стол. Это показывает равенство участников встречи.
Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина - символическая и очень важная, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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