Переговоры политиков состоялись на полях саммита АТЭС и продлились полтора часа.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что это первый контакт в подобном формате.

Эксперт по деловой коммуникации и протоколу Нина Шевчук, в свою очередь, указала, что китайская сторона, выбрала для переговоров круглый стол. Это показывает равенство участников встречи.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина - символическая и очень важная, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

