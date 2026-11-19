Создатели потенциальных хитов тщательно анализируют мировые музыкальные тренды и прибегают к современным технологиям при выпуске треков, но это не гарантирует успеха, рассказал НСН музыкальный продюсер и критик Павел Рудченко.

Олег Газманов сам создает вирусные тренды в соцсетях и экспериментирует с нейросетями при работе с аранжировками. Об этом народный артист России рассказал в интервью «Известиям». При этом он отметил, что в главном остается консерватором: он убежден, что искусственный интеллект не заменит творческую интуицию человека. «Я никогда не пытался вычислять, какая песня нужна рынку. Пишу о том, что меня действительно задевает. Иногда это совпадает с модой, иногда нет», - сказал Газманов. Рудченко поддержал легенду отечественной эстрады в вопросе использования ИИ при создании песен, но уточнил, что команда любого артиста всё-таки ориентируется на моду.

«Формулы хита нет на самом деле. И не существует волшебной таблетки, которая сделает артиста успешным, знаменитым и счастливым. Но при этом, конечно же, создатели потенциальных хитов ориентируются на тренды не только внутри нашей страны, но и на международные рынки. Это относится и к Олегу Газманову. Изучается настроение людей и то, что сейчас вызывает особый интерес и заходит аудитории. Когда авторы хотят написать что-то хитовое, они следуют удачному референсу. Поэтому, сказать, что появление хита сродни гаданию на кофейной гуще - да, но отчасти. Если вообще ни на что не ориентироваться и просто писать так, как Бог на душу положит, то тогда, мне кажется, вероятность взлёта вообще будет очень маленькая», - раскрыл секрет Рудченко.

Касаясь темы инструментов продвижения новых композиций, собеседник НСН отметил, что сейчас их существует великое множество. При этом использование этих возможностей не гарантирует успеха.