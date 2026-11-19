Формулы хита нет: Продюсер раскрыл секреты успешных песен
Единой формулы по созданию популярных песен не существует, но есть инструменты, которые помогают сделать трек хитом, рассказал НСН Павел Рудченко.
Создатели потенциальных хитов тщательно анализируют мировые музыкальные тренды и прибегают к современным технологиям при выпуске треков, но это не гарантирует успеха, рассказал НСН музыкальный продюсер и критик Павел Рудченко.
Олег Газманов сам создает вирусные тренды в соцсетях и экспериментирует с нейросетями при работе с аранжировками. Об этом народный артист России рассказал в интервью «Известиям». При этом он отметил, что в главном остается консерватором: он убежден, что искусственный интеллект не заменит творческую интуицию человека. «Я никогда не пытался вычислять, какая песня нужна рынку. Пишу о том, что меня действительно задевает. Иногда это совпадает с модой, иногда нет», - сказал Газманов. Рудченко поддержал легенду отечественной эстрады в вопросе использования ИИ при создании песен, но уточнил, что команда любого артиста всё-таки ориентируется на моду.
«Формулы хита нет на самом деле. И не существует волшебной таблетки, которая сделает артиста успешным, знаменитым и счастливым. Но при этом, конечно же, создатели потенциальных хитов ориентируются на тренды не только внутри нашей страны, но и на международные рынки. Это относится и к Олегу Газманову. Изучается настроение людей и то, что сейчас вызывает особый интерес и заходит аудитории. Когда авторы хотят написать что-то хитовое, они следуют удачному референсу. Поэтому, сказать, что появление хита сродни гаданию на кофейной гуще - да, но отчасти. Если вообще ни на что не ориентироваться и просто писать так, как Бог на душу положит, то тогда, мне кажется, вероятность взлёта вообще будет очень маленькая», - раскрыл секрет Рудченко.
Касаясь темы инструментов продвижения новых композиций, собеседник НСН отметил, что сейчас их существует великое множество. При этом использование этих возможностей не гарантирует успеха.
«Соцсети, стримы и другие новые возможности и технологии оказывают колоссальное влияние на продвижение песен и всего видео и аудио контента. В сегодняшнем новом мире то, как завирусится, как начнут снимать какие-то мемы под тот или иной трек, сказывается на судьбе композиции. Это и есть те тонкости, с которыми стараются работать команды артистов. Ну и куда без искусственного интеллекта, в использовании которого признаётся даже Газманов. ИИ вообще хорошо пользуются, как инструментом и помощником, который выдает интересные направления. Но при этом говорить о том, что ИИ пишет хиты – я так не скажу. Ежемесячно ИИ выпускает по сотне тысяч песен, и мы не знаем их вообще», - отметил Рудченко.
Возвращаясь к теме появления хитов в принципе, продюсер отметил, что не всякая популярная в моменте композиция достойна звания «хит». Судьба любой песни может меняться на протяжении месяцев и даже десятилетий.
«Возьмём в пример мировую практику, где ежедневно в Spotify залетает порядка 50 тысяч композиций, но из них хитами становятся одна-две. То есть процент там один к 50000. Может быть – это действительно и умение команды артиста в раскрутке, и авторов написать крутую вещь. А может просто – счастливый случай. Бывает и так, что с классным хитом плохо поработали, но через пять-десять лет трек заявляет о себе, выстреливает и становится актуальным. А зачастую бывает наоборот, когда не очень-то интересный трек, благодаря грамотной раскрутке, становится вирусным и хитовым, в течение месяца играет из каждого утюга, всем надоедает и его забывают», – рассказал Рудченко.
Ранее рок-музыкант Найк Борзов в интервью НСН раскрыл секреты эксперимента с созданием ИИ-артистов для записи песен на его новом альбоме «Артишок».
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