Зеленский: сдача Артемовска откроет российской армии дорогу на ключевые города востока Украины

По его словам, после взятия под контроль Артемовска российская армия пойдет дальше. Вооруженные силы РФ могут продвинуться к Славянску и Краматорску, уточнил Зеленский.

Расширение зоны контроля позволит российским силам дорогу на ключевые города востока страны, сказал президент. Он заявил, что именно поэтому ВСУ продолжают бои за Артемовск.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее сообщил, что в городе оказывают яростное сопротивление десятки тысяч украинских военнослужащих.

Главком ВСУ Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками Александр Сырский выступили за продолжение сражения за Артемовск, передает НСН.

