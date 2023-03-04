Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины

Сирены слышат жители Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей. Об этом свидетельствуют данные ресурса по оповещению граждан.

Также воздушную тревогу объявили в подконтрольных Украине частях Донецкой республики и Запорожской области.

В среду, 1 марта, сирена звучала в Винницкой, Житомирской и Черниговской областях. Украинские СМИ сообщали об ударах по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.

Россия начала наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре в октябре прошлого года после диверсии на Крымском мосту.

Пути снабжения ВСУ в Артемовске (Бахмут) находятся в зоне поражения ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал один из бойцов группы,, передает НСН.

