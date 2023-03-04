Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
В пятницу вечером в нескольких украинских регионах вновь объявили воздушную тревогу, сообщают СМИ.
Сирены слышат жители Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей. Об этом свидетельствуют данные ресурса по оповещению граждан.
Также воздушную тревогу объявили в подконтрольных Украине частях Донецкой республики и Запорожской области.
В среду, 1 марта, сирена звучала в Винницкой, Житомирской и Черниговской областях. Украинские СМИ сообщали об ударах по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.
Россия начала наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре в октябре прошлого года после диверсии на Крымском мосту.
Пути снабжения ВСУ в Артемовске (Бахмут) находятся в зоне поражения ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал один из бойцов группы,, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 516 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+11 512 / сут.
- Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
- Пресс-секретарь Байдена переименовала Россию
- Кафельников назвал фаворита в матче между Рублевым и Медведевым
- Анархисты устроили беспорядки в центре Афин
- Bloomberg: ОАЭ не собираются покидать ОПЕК
- Сербы возмутились нарядом британского посла на встрече с Вучичем
- Работники АЭС во Франции начали забастовку против пенсионной реформы
- Боррель рассказал о проблемах из-за отказа от российской нефти
- Пригожин: Валерия Меладзе спровоцировали в Дубае
- СМИ сообщили о планах ОАЭ построить базу в проливе Красного моря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru