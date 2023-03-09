США: в ближайшее время на Украине заработает ПВО Patriot

Так он намекнул на то, что Вашингтон, вероятно, вскоре поставит Киеву первую партию ПВО. «Я ожидаю, что наши системы будут действовать там очень скоро», – отметил он.

Ранее в Министерстве обороны Польши уточнили информацию от главы ведомства Мариуша Блащака о том, что ЗРК Patriot уже поступили на Украину.

