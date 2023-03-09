США: в ближайшее время на Украине заработает ПВО Patriot
На Украине в скором времени заработают американские системы противовоздушной обороны Patriot, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление помощник министра обороны США по вопросам закупок и оснащения Дугласа Буша.
Так он намекнул на то, что Вашингтон, вероятно, вскоре поставит Киеву первую партию ПВО. «Я ожидаю, что наши системы будут действовать там очень скоро», – отметил он.
Ранее в Министерстве обороны Польши уточнили информацию от главы ведомства Мариуша Блащака о том, что ЗРК Patriot уже поступили на Украину.
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