Бывший советник Пентагона констатировал гибель Украины как государства

Военный отметил, что 40% инфраструктуры Украины уничтожено, а промышленная база страны перешла к России.

«Украина как национальное государство уже мертва», - заявил Макгрегор.

Полковник добавил, что за прошедший год Украину покинули миллионы человек. По его подсчетам, население страны сократилось до 18-22 миллионов человек.

Президент Украины Владимир Зеленский может бежать в США, заявил ранее Макгрегор. По его мнению, политик поселится в пригороде Майами, передает НСН.

