Бывший советник Пентагона констатировал гибель Украины как государства
Идея строительства на Украине национального государства потерпела крах. Такое мнение в своем блоге на YouTube высказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Военный отметил, что 40% инфраструктуры Украины уничтожено, а промышленная база страны перешла к России.
«Украина как национальное государство уже мертва», - заявил Макгрегор.
Полковник добавил, что за прошедший год Украину покинули миллионы человек. По его подсчетам, население страны сократилось до 18-22 миллионов человек.
Президент Украины Владимир Зеленский может бежать в США, заявил ранее Макгрегор. По его мнению, политик поселится в пригороде Майами, передает НСН.
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