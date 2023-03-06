Бывший советник Пентагона констатировал гибель Украины как государства

Идея строительства на Украине национального государства потерпела крах. Такое мнение в своем блоге на YouTube высказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

В США заявили, что Зеленскому придется скрыться на Западе

Военный отметил, что 40% инфраструктуры Украины уничтожено, а промышленная база страны перешла к России.

«Украина как национальное государство уже мертва», - заявил Макгрегор.

Полковник добавил, что за прошедший год Украину покинули миллионы человек. По его подсчетам, население страны сократилось до 18-22 миллионов человек.

Президент Украины Владимир Зеленский может бежать в США, заявил ранее Макгрегор. По его мнению, политик поселится в пригороде Майами, передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:ПентагонСпецоперацияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры