Столтенберг допустил сдачу Артемовска России в ближайшие дни
В НАТО не исключают, что в ближайшие дни Артемовск перейдет под контроль России в ближайшие дни. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«Мы не можем исключить, что Бахмут (Артемовск — прим. НСН) падет в течение ближайших дней», — приводит его слова ТАСС.
По мнению Столтенберга, эта ситуация не вызовет перелома в конфликте, но свидетельствует о необходимости срочной поддержке Украине.
Ранее частная военная компания «Вагнер» взяла под контроль восточную часть Артемовска (украинское название - Бахмут) в Донецкой народной республике. Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 320 / сут.
Умерли
396 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+16 437 / сут.
- Муж блогера Чекалиной рассказал, откуда у них восемь килограммов золота
- Столтенберг допустил сдачу Артемовска России в ближайшие дни
- Путин в Кремле вручил госнаграды россиянкам за выдающиеся заслуги
- Собянин рассказал о вводе в строй новых корпусов индустриального парка «Руднево»
- Москалькова: Украина отказалась от обмена 70 военнопленных
- Отказ от доллара. Сказка или скорое будущее?
- Минобороны: Потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях составили почти 200 человек
- Немецкая компания по производству шин Continental собирается уйти с российского рынка
- Бывшего мэра Белгорода задержали по делу о взятке
- Захарова отреагировала на новые публикации об организаторах взрывов на «Северных потоках»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru