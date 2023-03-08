Столтенберг допустил сдачу Артемовска России в ближайшие дни

«Мы не можем исключить, что Бахмут (Артемовск — прим. НСН) падет в течение ближайших дней», — приводит его слова ТАСС.

По мнению Столтенберга, эта ситуация не вызовет перелома в конфликте, но свидетельствует о необходимости срочной поддержке Украине.

Ранее частная военная компания «Вагнер» взяла под контроль восточную часть Артемовска (украинское название - Бахмут) в Донецкой народной республике. Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.







