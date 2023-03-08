Столтенберг допустил сдачу Артемовска России в ближайшие дни

В НАТО не исключают, что в ближайшие дни Артемовск перейдет под контроль России в ближайшие дни. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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«Мы не можем исключить, что Бахмут (Артемовск — прим. НСН) падет в течение ближайших дней», — приводит его слова ТАСС.

По мнению Столтенберга, эта ситуация не вызовет перелома в конфликте, но свидетельствует о необходимости срочной поддержке Украине.

Ранее частная военная компания «Вагнер» взяла под контроль восточную часть Артемовска (украинское название - Бахмут) в Донецкой народной республике. Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.



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Фото: nato.int
ТЕГИ:ОружиеПоставкиУкраинаРоссияЙенс Столтенберг
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