По его мнению, прекращение миссии российского посла, вероятнее всего, повлечет ответные меры Кремля. В результате представитель Варшавы и сотрудники дипломатического ведомства в РФ тоже могут лишиться возможности полноценно работать.



По мнению замминистра, сохранение таких каналов связи позволяет Польше получать информацию о происходящем в России.



Поводом для обсуждения стало нарушение воздушного пространства якобы российским разведывательным беспилотником в районе Дорохуска. Дрон находился на территории республики несколько минут, затем развернулся и улетел обратно на восток. Разрешение на его уничтожение было получено, однако БПЛА не сбили.



Ранее в Польше заявили, что пока не будут высылать российского посла.

