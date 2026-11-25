В Минобороны Польши предупредили о риске войны при высылке посла России
Замминистра национальной обороны Польши Станислав Взятек заявил, что высылка российского посла из страны может привести к резкому обострению отношений с Москвой и создать риск начала войны. В эфире Polskie Radio он призвал сохранить дипломатические каналы связи, даже несмотря на напряженность между государствами.
По его мнению, прекращение миссии российского посла, вероятнее всего, повлечет ответные меры Кремля. В результате представитель Варшавы и сотрудники дипломатического ведомства в РФ тоже могут лишиться возможности полноценно работать.
По мнению замминистра, сохранение таких каналов связи позволяет Польше получать информацию о происходящем в России.
Поводом для обсуждения стало нарушение воздушного пространства якобы российским разведывательным беспилотником в районе Дорохуска. Дрон находился на территории республики несколько минут, затем развернулся и улетел обратно на восток. Разрешение на его уничтожение было получено, однако БПЛА не сбили.
Ранее в Польше заявили, что пока не будут высылать российского посла.
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