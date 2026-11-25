Глава РФ назвал декларацию комплексным документом с амбициозными задачами и долгосрочными планами взаимодействия по всем ключевым направлениям. Среди них он выделил расширение взаимной торговли и диверсификацию ее структуры, развитие кредитно-банковских связей и увеличение расчетов в национальных валютах.



Отдельное внимание стороны уделили энергетике. Россия готова делиться с Брунеем опытом разработки нефтегазовых месторождений и освоения трудноизвлекаемых запасов. Еще Москва видит возможности для поставок нефтехимической продукции и совместных проектов в возобновляемой и атомной энергетике.

