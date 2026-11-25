Россия и Бруней подписали декларацию о стратегическом партнерстве
Россия и Бруней подписали совместную декларацию о повышении уровня межгосударственных отношений до стратегического партнерства. Документ приняли 25 ноября по итогам встречи президента Владимира Путина и султана Брунея Хассанала Болкиаха, уточнили «Известия».
Глава РФ назвал декларацию комплексным документом с амбициозными задачами и долгосрочными планами взаимодействия по всем ключевым направлениям. Среди них он выделил расширение взаимной торговли и диверсификацию ее структуры, развитие кредитно-банковских связей и увеличение расчетов в национальных валютах.
Отдельное внимание стороны уделили энергетике. Россия готова делиться с Брунеем опытом разработки нефтегазовых месторождений и освоения трудноизвлекаемых запасов. Еще Москва видит возможности для поставок нефтехимической продукции и совместных проектов в возобновляемой и атомной энергетике.
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