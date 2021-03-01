В Украине планируют принять закон, позволяющий призывать резервистов за сутки
Верховная Рада Украины планирует принять во втором чтении закон, который позволит в течение суток призывать резервистов в случае обострений на Донбасе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу парламентского комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича.
Отмечается, что законопроект предполагает создание территориальных центров комплектования и соцподдержки на базе военкоматов. Как пояснил Завитневич, принципиальным отличием формирования оперативного резерва от мобилизации является то, что в группу резерва войдут граждане, имеющие боевой опыт.
Этот законопроект был принят Радой в первом чтении в октябре прошлого года.
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