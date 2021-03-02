«Зеленский в тупике». Бородай объяснил формирование резервистов на Украине
Бывший премьер-министр ДНР, ныне руководитель «Союза добровольцев Донбасса» в эфире НСН рассказал, почему власти Украины избегают всеобщей мобилизации.
Бывший премьер-министр ДНР, ныне руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай в комментарии Telegram-каналу "Радиоточка НСН" рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский избегает всеобщей мобилизации, потому что все мужчины призывного возраста сразу же сбегут из страны. Так он прокомментировал обсуждение членами партии "Слуга народа" идеи мгновенного призыва на службу резервистов в случае возобновления боевых действий в Донбассе без объявления мобилизации.
«Когда на Украине объявляется что-то похожее, как показывает практика, значительная часть мужского населения Украины тут же делает ноги из Украины куда подальше. Поэтому население просто разбежится. Возможно, придется бабок с косами призывать президенту Зеленскому на защиту своего трона покосившегося», - отметил он.
Вместе с тем Бородай заявил, что Украина вынуждена демонстрировать подготовку к наступлению в Донбассе, так как Зеленский находится "в тупике".
«Это еще не значит, что наступление обязательно последует. Рейтинг у так называемого президента всего 18%. Это не просто позорно низкий рейтинг, это рейтинг в условиях того, что конкуренции нет практически. Все так называемые политики Украины обладают таким же рейтингом или ниже. То есть никого из них народ Украины не любит, не доверяет, не хочет видеть у власти. Это в условиях полного политического вакуума на Украине, когда нет людей, которые бы на самом деле представляли бы интересы населения Новороссии. Рейтинг Зеленского падает и падает! Зеленский понимает, что ему не помешала бы маленькая победоносная война. Но вопрос, удастся ли ему победоносная война. Мы, русские добровольцы, это прекрасно понимаем. Мы тоже готовимся», - заключил собеседник НСН.
Ранее первый президент Украины, глава делегации страны в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире НСН возложил на Россию ответственность за отсутствие водоснабжения в Крыму.
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