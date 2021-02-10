Выстрел за выстрел. Украине пригрозили «плачевным» исходом атаки на Донбасс

В ДНР завили о подготовке украинских силовиков к активизации боевых действий на Донбассе. Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Камышов рассказал, что об этом свидетельствует заявление главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о необходимости зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе.

Ранее Кравчук заявил, что реагировать на обстрелы нужно зеркально – «выстрелом на каждый выстрел». По его словам, российская сторона не придерживается соглашений о перемирии на Донбассе. Он добавил, что снисходительностью, мягкостью и призывами к компромиссам Украина ничего не добьется. «Нам надо быть последовательными и жесткими», - подчеркнул бывший президент страны.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН заявил, что Россия не допустит попытки Украины вернуть Донбасс силой.