Выстрел за выстрел. Украине пригрозили «плачевным» исходом атаки на Донбасс
Наблюдатели утверждают, что Киев готовится к боевым действиям в Донбассе. Однако Россия в таком случае должна будет отреагировать жёстко, говорят в Госдуме.
В ДНР завили о подготовке украинских силовиков к активизации боевых действий на Донбассе. Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Камышов рассказал, что об этом свидетельствует заявление главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о необходимости зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе.
Ранее Кравчук заявил, что реагировать на обстрелы нужно зеркально – «выстрелом на каждый выстрел». По его словам, российская сторона не придерживается соглашений о перемирии на Донбассе. Он добавил, что снисходительностью, мягкостью и призывами к компромиссам Украина ничего не добьется. «Нам надо быть последовательными и жесткими», - подчеркнул бывший президент страны.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН заявил, что Россия не допустит попытки Украины вернуть Донбасс силой.
«На украинской стороне сегодня усиливаются реваншисты и желающие под прикрытием новой американской администрации осуществить возврат Донбасса, и действия президента Украины Владимира Зеленского об этом говорят. Россия должна сделать все, чтобы этого не допустить. Президент России Владимир Путин уже предупреждал, что попытка силой решить этот вопрос может привести к плачевным результатам для Украины в целом и ее государственности... Надо исходить из этого. Если это было заявлено, оно должно быть осуществлено, если возникнет такая угроза», - сказал депутат.
Ранее в ЛНР сообщали, что тоже видят признаки подготовки ВСУ к атаке в Донбассе. Подполковник запаса народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире НСН призвал Россию помочь ополченцам хотя бы средствами бронезащиты, связи и обнаружения.
«Участились обстрелы ДНР и ЛНР. К линии соприкосновения подтянуты техника и вооружения. Во всех воинских частях Украины проходят учения по тактике наступательных действий. Нам было намного спокойнее, когда Российская Федерация зеркально отвечала на действия США, которые спонсируют украинскую армию. Они поставляют летальное оружие, которое используется против жителей Донбасса, а многие из них получили российское гражданство. Хотелось бы, чтобы в ответ на действия США началось взаимодействие между ДНР и ЛНР с вооруженными силами Российской Федерации. Начать хотя бы со средств бронезащиты. Это хорошая помощь нашим вооруженным силам. Средства связи, средства обнаружения - все это сильно укрепило бы боеспособность нашей армии», - добавил он.
По мнению философа, лидера Международного евразийского движения Александра Дугина, в будущем распад Украины неизбежен, поскольку в стране живут два разных народа. В эфире НСН он заявил, что возможны два сценария развития событий. Первый — свержение нынешней власти в Киеве и создание государства с признанием двух идентичностей — западно-украинской и восточно-украинской. Второй — если власть не поменяется, то фактически возникнет вторая Украина, она же Новороссия, считает философ.
«Если же не будет ни первого, ни второго сценария, то произойдет распад Украины с неизвестными последствиями», - предупреждает Дугин.
Россия пока не собирается присоединять Донбасс. Отвечая на призыв медиаменеджера Маргариты Симоньян к РФ «забрать домой» Донбасс, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что этот вопрос на повестке дня не стоит.
Кремль обещает защищать интересы русскоязычного населения Донбасса, но это не проясняет перспективы для ДНР и ЛНР. За четыре последних года почти полмиллиона жителей самопровозглашенных республик приняли российское гражданство.
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