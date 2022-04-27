От Белгорода до Воронежа: У границы с Украиной вновь гремят взрывы
В Белгородской области загорелся склад боеприпасов, в Курской и Воронежской - сработала система ПВО, ну а Минобороны РФ пока лишь обещает ответ на «провокации Хиппи».
Утро среды началось с тревожных новостей из приграничных с Украиной регионов России, которые в последнее время стали уже чем-то обыденным.
В Белгородской области загорелся склад боеприпасов, в Курской ночью были слышны хлопки и сработала система ПВО, а в Воронеже прогремели два взрыва, которые местные жители также связывают с угрозой с неба.
Между тем, в Минобороны РФ комментируют не эти инциденты, а провокационные заявления британских коллег, обещая в ответ на атаки России нанести удары по центрам принятия решений в Киеве.
ВЗРЫВЫ ПОД БЕЛГОРОДОМ: СКЛАД БОЕПРИПАСОВ
Однако главные событии ночи и утра происходят не в Киеве.
Около четырех часов утра губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram, что «приблизительно в 3:35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв».
«Только что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов», - вскоре добавил губернатор.
При этом Гладков уточнил, что жертв и разрушений жилых домов нет.
Около половины седьмого Гладков сообщил, что пожара в районе села Старая Нелидовка ликвидирован. Однако примерно в это же время корреспондент РИА Новости передал с места событий, что неподалеку от горящего склада боеприпасов слышны новые взрывы.
Подобные инциденты происходят в Белгородской области уже несколько дней подряд.
26 апреля Гладков сообщал об обстреле с украинской стороны села Головчино Грайворонского городского округа, в результате которого пострадали более 90 домой. 25 апреля белгородский губернатор написал об обстреле Нехотеевки и Журавлевки, в результате которого были ранены два человека.
КУРСК И ВОРОНЕЖ: САМОЛЕТЫ И ПВО
Новости из Курской области также приходят пока в основном из Telegram губернатора региона Романа Старовойта.
«Сегодня ночью, в 2.45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным, сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет», — написал он около семи утра.
25 апреля Старовойт сообщал о двух украинских беспилотниках, сбитых силами ПВО в селе Боровское Рыльского района. 23 апреля он написал об обстреле украинцами из минометов пропускного пункта в Глушковском районе.
Тем временем, в МЧС сообщили в среду утром о двух взрывах у микрорайона Шилово в Воронеже. Оттуда около 180 км до границы с Украиной, при этом рядом находится военный аэродром Балтимор.
В ведомстве подтвердили «два хлопка». При этом жители Шилово пишут в соцсетях, что около пяти утра дважды сработала система ПВО и в небо поднимались самолеты.
Ну а в приграничной с Украиной Брянской области несколько дней назад нашли взрывное устройство на железнодорожных путях между станциями Снежетьская и Белые Берега.
Кроме того, 25 апреля в Брянске вспыхнул пожар на нефтебазе, навеявший ассоциации с похожим первоапрельским случаем, когда два украинских вертолета, влетев на территорию РФ на предельно малой высоте, нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода хранилищу нефтепродуктов.
БАТЬКА МАХНО И ПРОВОКАЦИИ ХИППИ
Помимо российский регионов, накануне произошло несколько инцидентов в Приднестровье. В частности, сообщалось об атаках здания Министерства госбезопасности в Тирасполе и вышки радиотелецентра у поселка Маяк.
Бывший спикер парламента Приднестровья Александр Щерба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал эти атаки точечными акциями отдельных украинских полевых командиров, сравнив происходящее в ПМР и приграничных регионах России со временами батьки Махно.
Замглавы министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи 26 апреля в интервью The Times высказал мнение, что для Украины «абсолютно легитимно наносить удары в глубине России, чтобы нарушить логистику».
В Минобороны России назвали заявления Хиппи провокацией.
«Прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу», - пообещали в российском военном ведомстве.
Там напомнили, что Вооруженные силы РФ находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов «высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве».
При этом в Минобороны РФ тонко намекнули, что находящиеся в центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из западных стран «не обязательно будут проблемой» при принятии Россией решений об ответных действиях.
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