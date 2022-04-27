От Белгорода до Воронежа: У границы с Украиной вновь гремят взрывы

Утро среды началось с тревожных новостей из приграничных с Украиной регионов России, которые в последнее время стали уже чем-то обыденным.

В Белгородской области загорелся склад боеприпасов, в Курской ночью были слышны хлопки и сработала система ПВО, а в Воронеже прогремели два взрыва, которые местные жители также связывают с угрозой с неба.

Между тем, в Минобороны РФ комментируют не эти инциденты, а провокационные заявления британских коллег, обещая в ответ на атаки России нанести удары по центрам принятия решений в Киеве.