В Белгородской области загорелся склад боеприпасов

В Белгородской области в районе села Старая Нелидовка произошло возгорание склада боеприпасов, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Гладков: под Белгородом в ходе обстрелов ранены два человека

По его словам, он связался с главой сельского поселения Денисом Золотухиным. По предварительным данным, разрушений жилых построек и домов нет. Никто не пострадал.

Ранее Гладков сообщил, что слышал звуки, похожие на взрывы.

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ФОТО: ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан
ТЕГИ:ВзрывБелгородПожар
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