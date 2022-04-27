В Белгородской области загорелся склад боеприпасов
27 апреля 202205:16
В Белгородской области в районе села Старая Нелидовка произошло возгорание склада боеприпасов, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, он связался с главой сельского поселения Денисом Золотухиным. По предварительным данным, разрушений жилых построек и домов нет. Никто не пострадал.
Ранее Гладков сообщил, что слышал звуки, похожие на взрывы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru