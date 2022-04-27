Курский губернатор сообщил о звуках взрывов в городе

По словам главы региона, жители слышали звуки взрывов в 2:45.

«Детали инцидента уточняются. По предварительным данным сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Губернатор пообещал предоставить подробную информацию позже.

По данным местных СМИ, хлопки были слышны на улицах и окраинах Курска. Экстренная служба сообщила одной из горожанок, что в Курске работают системы ПВО, отмечает РЕН ТВ.

В это же время в Белгородской области произошел пожар на складе боеприпасов и раздались несколько взрывов, пишет РИА ФАН. Как позже стало известно, инцидент зафиксировали в районе села Старая Нелидовка, никто из мирных жителей не пострадал.

