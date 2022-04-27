Курский губернатор сообщил о звуках взрывов в городе
Хлопки были слышны в Курске в ночь на среду. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
По словам главы региона, жители слышали звуки взрывов в 2:45.
«Детали инцидента уточняются. По предварительным данным сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Губернатор пообещал предоставить подробную информацию позже.
По данным местных СМИ, хлопки были слышны на улицах и окраинах Курска. Экстренная служба сообщила одной из горожанок, что в Курске работают системы ПВО, отмечает РЕН ТВ.
В это же время в Белгородской области произошел пожар на складе боеприпасов и раздались несколько взрывов, пишет РИА ФАН. Как позже стало известно, инцидент зафиксировали в районе села Старая Нелидовка, никто из мирных жителей не пострадал.
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