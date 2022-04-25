«Камикадзе и огонь»: Рядом с границей Украины вновь загорелась нефтебаза

НЕФТЕБАЗЫ В ОГНЕ. ОТ БРЯНСКА ДО БЕЛГОРОДА

По данным МЧС, сообщение о пожаре в Фокинском районе Брянска поступило около двух часов ночи.

Вскоре стало известно, что в Брянске горят два хранилища нефтепродуктов. По данным «Интерфакса», эта база принадлежит дочерней компании «Транснефти» под названием «Транснефть-Дружба».

Пожар охватил полторы тысячи квадратных метров. На данный момент он локализован, никто не пострадал.

Причины пожара пока не сообщаются, Минобороны также воздерживается от комментариев, связано ли это с атакой украинских военных.

Между тем, 1 апреля похожий случай произошел в приграничной с Украиной Белгородской области.

По данным Минобороны РФ, в этот день около пяти утра два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте влетели на территорию России и нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода хранилищу нефтепродуктов, после чего там вспыхнул пожар.

Кадры атаки вертолетов, которые запечатлели многие местные жители, разошлись по интернету.

Как объяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин, Россия может обезопасить себя от украинских ударов лишь на 85%.

«Противоракетная оборона сбивает стратегические ракеты, а система ПВО – почти все, что может обнаружить. Но не существует абсолютного оружия, которое бы на 100% защищало от попадания. Также, как невозможно на 100% закрыть свое небо от тех же вертолетов, которые могут лететь на предельно малой высоте, где их нельзя обнаружить. Варианты такие возможны, несмотря на то, что 80-85% всего обнаруживается и сбивается», - пояснил эксперт.

Со своей стороны, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов допустил тогда в беседе с НСН переход Украины к диверсиям в приграничных регионах России.

«Если ведется обстрел, конечно, местные жители должны опасаться, а местные власти принимать очень серьезные меры. Пока обстреливают, дальше могут пойти диверсионные группы», - предположил Прохватилов.