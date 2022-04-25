«Камикадзе и огонь»: Рядом с границей Украины вновь загорелась нефтебаза
В Брянске загорелась нефтебаза, в Курской области сбили украинские беспилотники, а посол России в США предупредил Вашингтон.
Новая неделя началась с тревожных вестей из приграничных с Украиной регионов России.
В Брянской области вспыхнул пожар на нефтебазе, официальные причины которого пока не объявлены, а в Курской области сбили два бесплотника.
Эти события произошли на фоне новой военной помощи США Украине и связанной с этим ноты, о которой сообщил посол России в Вашингтоне.
НЕФТЕБАЗЫ В ОГНЕ. ОТ БРЯНСКА ДО БЕЛГОРОДА
По данным МЧС, сообщение о пожаре в Фокинском районе Брянска поступило около двух часов ночи.
Вскоре стало известно, что в Брянске горят два хранилища нефтепродуктов. По данным «Интерфакса», эта база принадлежит дочерней компании «Транснефти» под названием «Транснефть-Дружба».
Пожар охватил полторы тысячи квадратных метров. На данный момент он локализован, никто не пострадал.
Причины пожара пока не сообщаются, Минобороны также воздерживается от комментариев, связано ли это с атакой украинских военных.
Между тем, 1 апреля похожий случай произошел в приграничной с Украиной Белгородской области.
По данным Минобороны РФ, в этот день около пяти утра два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте влетели на территорию России и нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода хранилищу нефтепродуктов, после чего там вспыхнул пожар.
Кадры атаки вертолетов, которые запечатлели многие местные жители, разошлись по интернету.
Как объяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин, Россия может обезопасить себя от украинских ударов лишь на 85%.
«Противоракетная оборона сбивает стратегические ракеты, а система ПВО – почти все, что может обнаружить. Но не существует абсолютного оружия, которое бы на 100% защищало от попадания. Также, как невозможно на 100% закрыть свое небо от тех же вертолетов, которые могут лететь на предельно малой высоте, где их нельзя обнаружить. Варианты такие возможны, несмотря на то, что 80-85% всего обнаруживается и сбивается», - пояснил эксперт.
Со своей стороны, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов допустил тогда в беседе с НСН переход Украины к диверсиям в приграничных регионах России.
«Если ведется обстрел, конечно, местные жители должны опасаться, а местные власти принимать очень серьезные меры. Пока обстреливают, дальше могут пойти диверсионные группы», - предположил Прохватилов.
АТАКА КУРСКА И КАМИКАДЗЕ
В течение апреля села в Белгородской области несколько раз обстреливали. Аэропорты ряда городов России продлили ограничения на полеты до 1 мая. В частности, такие меры приняли Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста
Между тем, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на понедельник в регионе сбили два украинских беспилотника.
«Сегодня в 4.15 утра в селе Боровское Рыльского района расчеты российских ПВО сбили 2 украинских беспилотника. Жертв, пострадавших и разрушений нет. Ситуация полностью контролируется», - написал Старовойт в Telegram.
23 апреля губернатор сообщал об обстреле со стороны Украины пропускного пункта на границе в Глушковском районе Курской области.
«В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора. Наши пограничники и военные держат ситуацию на контроле. Раненых и погибших нет», - добавил Старовойт.
На прошлой неделе стало известно, что украинские военные начали применять в Донбассе поставленные из США дроны-камикадзе Switchblade.
При этом военный журналист Александр Коц отмечал, что пока такие беспилотники не наносят урона российским военным, предположив, что украинцы «только начинают осваивать новую технику».
По данным «Ленты.ру», Switchblade («Выкидной нож») – это сверхкомпактный беспилотник, который весит всего 2,5 килограмма, может находиться в воздухе до 15 минут и развивает скорость до 160 км в час. В начале апреля стало известно о передаче США Украине 100 ударных беспилотников-камикадзе Switchblade.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил в понедельник в интервью телеканалу «Россия 24», что Москва передала Вашингтону ноту протеста, в которой подчеркнула «неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием».
По словам посла, США передали Украине оружия на 800 млн долларов. Антонов подчеркнул, что это «огромная цифра», которая никак не способствует поиску дипломатических решений урегулирования конфликта на Украине.
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